Россияне украли украинский мультфильм "Мавка" и нагло показывают его в кино (фото)

В сообщении говорится, что один из российских кинотеатров незаконно разместил у себя на сайте анонс премьеры от Universal Pictures "Братья Супер Марио в кино" и указал, что он будет показан перед сеансами "Мавки".

Однако авторы мультфильма отмечают, что это незаконно: ни у одного из кинотеатров России нет разрешения на показ ни голливудских блокбастеров, ни украинских фильмов.

"Следовательно "Мавка" стала частью новой схемы теневого проката в России. Они продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "досеансным обслуживанием". Но анонсы показов нашего фильма - муляж, ведь у страны-террориста нет доступа к нашему мультфильму и тем более прав на его дистрибуцию", - объяснили в представительстве.

Скриншот: facebook.com/MAVKA.MOVIE

Напомним, что в марте 2023 года на украинских экранах появился долгожданный мультфильм "Мавка". Проект создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня" и на образах из славянской мифологии.

В Украине "Мавка. Лесная песня" собрала более 100 миллионов гривен. Мультфильм стал успешным украинским фильмом за всю историю Независимости.