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Россияне украли формат украинского тревел-шоу: создатель проекта Синельников отреагировал

Создатели шоу "Как звучит мир… Украина" (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

Россияне снова демонстрируют, что их способность к собственному творчеству пришла в упадок. В очередном примере культурной экспансии они решили использовать украинский YouTube-проект как источник вдохновения, создав похожий формат.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.

В новом видео на российском YouTube-канале заметно сходство с оригинальным украинским проектом "Як звучить світ... Україна": от концепции и до названия, но с очевидным отсутствием ключевой части - завершающего трека, который является важным элементом украинской версии.

Россияне украли формат украинского тревел-шоу (фото: пресс-служба)

Эта ситуация не нова, ведь в течение многих лет россия активно занимается присвоением украинских культурных, исторических и творческих достижений, пытаясь адаптировать их под свои нужды. 

Создатель и режиссер проекта Евгений Синельников вместе с женой Натальей прокомментировали ситуацию.

"Если посмотреть на выпуск российского канала, то очевидно, что они украли саму идею - создать контент, представляющий уникальные звуки. Название также странно напоминает “Як звучить світ… Україна”. Однако, в отличие от оригинального украинского тревел-шоу, ведущим которого был талантливый украинский композитор и саундпродюсер Евгений Филатов, россияне привлекли ведущего без особых творческих достижений, который лишь поверхностно исследовал звуки", - прокомментировали Евгений и Наталья Синельниковы. 

Россияне украли формат украинского тревел-шоу (фото: пресс-служба)

"Кроме этого, если в нашей версии проект завершался музыкальным треком, созданным на основе собранных звуков, то этот элемент они просто проигнорировали", - добавили они.

Эта ситуация в очередной раз доказывает, что Россия не только ворует территории, историю и культуру, но и не способна создавать ничего по-настоящему оригинального. Это еще одно подтверждение культурной экспансии и присвоения идей со стороны страны-агрессора.

Создатели шоу "Як звучить світ… Україна"(фото: пресс-служба)

Что известно о проекте "Як звучить світ… Україна"

Проект, который вышел на YouTube 8 февраля 2023 года, представляет сочетание музыки, культуры и природы. Это тревел-шоу, позволяющее аудитории услышать Украину через звуки, которые формируют ее атмосферу.

В составе креативной команды - профессионалы с хитами в портфолио: саундпродюсер группы ONUKA Евгений Филатов, а также создатели шоу - продюсер Наталья Синельникова и ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников.

Последний, кстати, в интервью РБК-Украина в феврале этого года поделился впечатлениями от съемочного процесса проекта.

 

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