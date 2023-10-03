"Россияне перекрашиваются в "мирных спортсменов": Стелла Захарова об участии РФ в Олимпийских играх

Как готовятся наши гимнасты к соревнованиям

Недавно наша сборная по спортивной гимнастике смогла получить лицензию на участие в Олимпийских играх 2024, которые состоятся в Париже. Отметим, что украинская команда вошла в 12 сильнейших в мире.

"Мы работаем в сложных условиях, но не настолько, как наши ребята, которые воюют. Нас очень поддерживают европейцы. Многие гимнасты со своими тренерами выезжают за границу, это оплачивают европейские клубы и дают полностью тренировочные условия для работы и подготовки", - рассказала Захарова.

Также она добавила, что часть сборной тренируется в Конче-Заспе.

"Самое главное сейчас - показать результат на Олимпийских играх. Мы должны делать максимум, чтобы команда объединялась и не было никаких разногласий", - отметила спортсменка.

Она также прокомментировала заявление чемпиона Олега Верняева, что "нужно сделать разбор подготовки к чемпионату, поскольку перспектив у нашей команды нет". Стелла отметила, что спортсмены должны заниматься гимнастикой, а разбором "полетов" - тренеры и спортивное руководство.

Допустят ли россиян к Олимпийским играм

На вопрос журналистов о том, все ли заграничные спортсмены против участия россиян в Олимпийских играх, Захарова ответила следующее.

"Россиян не должны допустить к Олимпийским играм под нейтральным флагом, под каким-то другим, или еще как-то - они сегодня убивают наших мирных граждан. Почти 300 спортсменов погибли, защищая нашу страну. Как мы можем допустить и согласиться с тем, чтобы россияне выступали на Олимпийских играх? Мы, спортсмены, против этого", - заявила чемпионка.

Она добавила, что федерация гимнастики максимально борется против участия россиян и белорусов в Олимпиаде.

"Я хочу поблагодарить нашу Федерацию за это. Но есть другие федерации, которые лояльно подходят к этому. Я хочу обратиться к ним, чтобы они смотрели на эту проблему более жестко. Потому что ни в коем случае нельзя этого допускать (участия россиян в Олимпиаде. - Ред.). Россияне сейчас обманывают весь мир и в спорте тоже. Они практически все при погонах и являются военнослужащими", - добавила Стелла.

Она отметила, что некоторые россияне "перекрашиваются" и переходят в другие сообщества, чтобы показать, какие они "мирные спортсмены".