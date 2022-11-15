Россиянам хотят запретить въезд в Украину на 100 лет: что известно

Все граждане Российской Федерации могут лишиться возможности ездить в Украину в ближайшие 100 лет.

Суть петиции

"Запретить въезд в Украину гражданам Российской Федерации. Срок запрета на въезд - 100 лет", - говорится в петиции №22. Автором текста является Александр Корнийчук.

Скорее всего его обращение наберет соответствующее количество голосов. Поэтому Владимиру Зеленскому нужно готовиться к рассмотрению петиции.

Заметим, что для того чтобы петицию рассмотрел президент, нужно, чтобы она получила поддержку 25 тысяч граждан Украины.

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Могут ли сейчас россияне приезжать в Украину?

1 июля 2022 года МИД Украины объявил о начале действия визового режима со страной-террористкой Россией. Однако, чтобы получить визу россиянам, нужно пройти непростой путь.

Российские граждане могли обратиться за получением украинской визы в самой России в центры внешнего поставщика услуг. За это отвечала компания международного оператора VFS Global, принимающая документы в восьми российских городах.

"Эти визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинскими компетентными органами", - объясняют в МИДе работу такой схемы.

Российских ждут тщательные проверки перед въездом (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

То есть, даже если россиянин получил украинскую визу на территории России, украинские органы вполне могут ее не одобрить. Но сейчас VFS Global прекратила свою деятельность в России.

Есть другой вариант въезда на территорию Украины: через третьи страны пребывания. Граждане РФ, находящиеся за пределами России, могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

То есть, чтобы получить украинскую визу, россиянам понадобится выехать в Эстонию, Польшу, Молдову или куда угодно, где есть посольство Украины, и выполнить процедуру там по привычной стоимости 65 долларов.

Кстати, упрощенная процедура получения украинских виз для россиян не предусмотрена и не планируется ее разработка.

Россияне могут получить украинскую визу в третьих странах (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Кому въезд запрещен?

Даже наличие украинской визы не дает однозначных оснований для россиян на въезд, ведь каждый случай Госпогранслужба рассматривает отдельно.

В разговоре с BBC News Украина спикер пограничной службы Андрей Демченко пояснил, что проверка проходит усиленно, поскольку желающие въехать являются гражданами страны-террористки.

"Эта проверка проходит с длительным собеседованием и даже просмотром соцсетей человека, говорят некоторые россияне, которые недавно въезжали", - пишут BBC

Для пересечения границы россияне должны предоставить визу, паспорт, не иметь запрета на въезд, иметь финансовое обеспечение пребывания и самое главное - доказать цель визита.

Пункт пропуска в Украине (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Кстати, россияне, имеющие вид на жительство в Украине, не нуждаются в оформлении визы. Но ни виза, ни разрешение не окончательные основания для въезда.

Сейчас в Украине действует перечень лиц из России, кому категорически запрещен въезд в государство из-за поддержки российских властей, разжигания вражды и откровенной украинофобии. Среди них:

певица Надежда Бабкина

актер Сергей Безруков

актер Федор Бондарчук

актер Михаил Боярский

певец Моргенштерн

журналист Дмитрий Губерниев

актер Жерар Депардье

певец Лев Лещенко

певец Григорий Лепс и другие

Украинцам нельзя ездить в РФ 50 лет

В противоположность запрету на въезд россиянам в апреле 2022 года власти РФ разработали список украинских знаменитостей, которым не разрешено посещать Россию в течение 50 лет.

В списке оказались Андрей Данилко, Антон Птушкин, Дмитрий Монатик, Николай Серга, Андрей Бедняков, Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Алина Паш, Надежда Дорофеева и многие другие.

После 24 февраля эти артисты активно выступали против войны и критиковали действия российских властей. Однако они даже гордятся тем, что попали в этот список.