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Для россиян запрет: финская авиакомпания не пустила на борт пассажиров в Хельсинки

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Хельсинки, Понедельник 03 октября 2022 16:02
Для россиян запрет: финская авиакомпания не пустила на борт пассажиров в Хельсинки Финская авиакомпания отказалась пустить на борт россиян (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В аэропорту Хельсинки авиакомпания FinnAir не разрешила вылет пяти гражданам России. Финская авиакомпания совершала полет из Хельсинки в Дюссельдорф, Германия.

Детали сообщили на российском портале "Фонтанка".

Сообщается, что вечером в воскресенье, 2 октября, пятерым гражданам РФ не разрешили подняться на борт самолета авиакомпании FinnAir, который должен был совершить рейс до Дюссельдорфа.

Трое россиян накануне купили билеты на рейс в Хельсинки, двое из них имеют вид на жительство в Германии. Но в аэропорту перевозчик отказал им в регистрации на рейс. Также не смогла вылететь гражданка РФ с ребенком, которая летела с пересадками на Тюмень.

Всем гражданам России сообщили, что по новым правилам компания не может перевозить россиян. Пассажиры вызвали полицию, но и сотрудники правоохранительных органов также отказались помогать россиянам.

Как отметил один из участников ситуации, полиция вроде бы "поняла ситуацию", но отказалась что-либо делать.

"Сказали, что по новому закону россиян не сажают. Какому - не уточнили. Мы вызвали полицию. Полиция поняла ситуацию, но ничего сделать не смогла. Так прямым текстом и сказали: "Мы понимаем, но для россиян запрет", - пожаловался пассажир.

В колл-центр авиакомпании пассажирам с российскими паспортами предложили вернуть деньги за билеты. И сказали, что повлиять на данную ситуацию не могут.

Скорее всего, россияне попали под действие запрета, которое ввели в Финляндии с 30 сентября. Во въезде теперь отказывают лицам, которые следуют в Финляндию или через Финляндию в другие государства-участники шенгенского соглашения с целью туризма.

Кстати, ранее мы писали о том, на границе с Грузией россияне, которые бегут от мобилизации, меняют авто на велосипеды.

А еще рассказывали о том, что после объявления частичной мобилизации россияне начали массово выезжать в соседние страны.

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