Россия привлекла "горячую" шпионку, чтобы разрушить репутацию известного журналиста-расследователя

В Британии продолжается суд над группой шпионов, привлеченных Россией для выполнения операций, в том числе и по дискредитации известного журналиста-расследователя Bellingcat Христа Грозева.

Было установлено, что гражданин Австрии Ян Марсалек общался со шпионом Кремля Орлином Руссевым и обменялся рядом сообщений, где обсуждалась операция по уничтожению репутации Кристо Грозева.

Пара планировала построить Грозева с лондонским косметологом 30-летней Ваней Габеровой. Задача у сексапильной шпионки была проста – соблазнить журналиста и записать что-то для Pornhub.

Был и другой вариант, обсуждаемый в переписке. Грозева должны были ограбить, поджечь его собственность, похитить и вывезти в Москву, а еще - проникновение в Bellingcat и даже убийство.

Габерова специально ездила в Валенсию в Испании в составе группы, чтобы шпионить за Грозевым на конференции, где также присутствовал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Руссев отметил, что Грозев очень быстро принял запрос в Facebook от Габеровой, а позже даже сказал Марсалеку, что он "кажется влюбленный в Ваню". Он начал активно ругать ее фотографии и публикации.

28 сентября 2021 года в чате появилось сообщение: "Можем медленно переходить к романтике. Медленно назначаем свидание". На что Марсалек ответил, спросив, готова ли она на это: "Давайте немного подождем, не будем недооценивать парня и его паранойю".

Руссев согласился и назвал Ваню "горячей до красного". Он определил "прекрасную возможность для девушки появиться и помочь ему расслабиться".

Марсалек выразил опасение, что Ваня также может влюбиться в Грозева, и что раньше он уже имел такие проблемы. На что Руссев ему ответил, что он просто использовал не тех девушек.

"Вам нужны сильные, напористые и независимые девушки. Ваня очень, очень упорная и сильно независимая…настоящая сексуальная стерва", - написал он в чате.

Шпионка Ваня Габерова (фото: East2West)

Во время слушания дела в суде Габерову, кроме попытки подружиться с Грозевым, обвинили также в съемке с камер наблюдений его и других интересующих Россию журналистов во время конференции в Валенсии. В поле зрения шпионки попал также Элиот Хиггинс.

46-летний Руссев из Норфолка и 43-летний Бисер Джамбазов из Харроу признали себя виновными в сговоре с целью шпионажа в пользу России.

Гражданка Болгарии, 33-летняя Катрин Иванова и 39-летний Тихомир Иванов Иванчев находятся под судом в Олд-Дейле за причастность к одной базирующейся в Великобритании шпионской сети.

Прокуратура утверждает, что эта группа в течение почти трех лет участвовала в шести тайных операциях против людей, представляющих интерес для российского правительства.

Гражданин Болгарии, известный журналист-расследователь Христо Грозев стал первой "задачей" группы, и он стал мишенью из-за его работы по раскрытию связей России с атакой в Солсбери 2018 года и сбитием самолета Malaysia Airlines в июле 2014 года.

За ним группа следила по Вене, Валенсии и Черногории. Но узнать он смог только Габерову, которую знал по Facebook.