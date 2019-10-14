Роналду вийшов на "Олімпійський" в неналежному вигляді (фото)

Знаменитий нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду за добу до матчу зі збірною України вийшов на тренування на НСК "Олімпійський". При цьому зірковий форвард порушив правела безпеки, тим що не зняв перед тренуванням сережку. Про це повідомляє Obozrevatel.

За правилами безпеки футбольним гравцям заборонено надягати на себе металеві прикраси, зокрема, ручні браслети або сережки. Це пов'язано з тим, що під час гри спортсмен може через що-небудь зачепитися і отримати травму. Але у Роналду під час тренування в лівому вусі, не дивлячись на заборону, була сережка.

Кріштіану Роналду на тренуванні на НСК "Олімпійський" (фото: obozrevatel.com)

Поєдинок між збірною України та Португалії відбудеться сьогодні, 14 жовтня, в 21:45 за київським часом. Варто зазначити, що матч відбудеться у рамках турніру Євро-2020.

Сьогоднішня гра зі збірною Португалії дуже важлива для українців, оскільки наша команда може забезпечити собі путівку у фінальну частину Євро-2020. Для цього збірній Україні необхідно зіграти нічию. Але, а в разі перемоги Україна вийде на чемпіонат Європи з першого місця.

Перше місце в групі також дасть перевагу збірної України при жеребкуванні. Якщо ж наша команда програє Португалії, то головне потім не програти збірній Сербії з різницею більш ніж у п'ять голів.

Раніше повідомлялося, що Роналду має намір випередити Мессі за кількістю "Золотих м'ячів".