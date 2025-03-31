Роналду вернется в "Реал"? Когда Криштиану может сыграть за "сливочных"

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал" для того, чтобы сыграть на обновленном Клубном чемпионате мира, поскольку его нынешняя команда не прошла на этот турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Sky Sports .

Что известно о потенциальном возвращении Роналду в "Реал"

ФИФА готовится открыть специальные трансферные окна с 1 по 10 июня, которые также будут действовать во время КЧМ в США. Это нужно для того, чтобы команды смогли заявить нужных игроков на турнир и подписать с ними краткосрочные соглашения. Уже после финального поединка, игроки, выступавшие в США могут покинуть команды.

Таким образом, Криш может подписать контракт со "сливочными" и сыграть за этот клуб на КЧМ в Штатах. После чего, "Реал" может не продлевать соглашение с игроком. Соответственно, Роналду станет свободным агентом, ведь контракт звездного португальца с аравийским клубом рассчитан до июня 2025 года. Фото: Криштиану Роналду (instagram.com/cristiano)

В текущем сезоне он сыграл в составе "Аль-Насра" 33 матча, где забил 28 голов и отдал 4 ассиста. По данным Transfermarket примерная стоимость Роналду составляет 12 миллионов евро.

Что известно об обновленном КЧМ

Международная федерация футбола решила обновить формат Клубного чемпионата мира. Вместо 7 команд, как это было раньше, на новом турнире сыграет аж 32 клуба, в частности:

12 команд из Европы

4 команды из Африки

4 команды из Азии

4 команды из Северной Америки

6 команды из Южной Америки

1 команда из Океании

1 команда хозяин.

Отбор на этот ЧМ состоялся по принципу выступлений клубов в турнирах Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес и тому подобное. Таким образом, от Европы можно будет увидеть "Реал Мадрид", "Челси", "Манчестер Сити", "Баварию", "ПСЖ", "Интер", "Порту", "Бенфику", "Боруссию Дортмунд", "Атлетико" и даже "Ред Булл Зальцбург".

Формат турнира аналогичен проведению Чемпионата мира. Все команды будут распределены на 8 групп (по 4 клуба в каждой). Далее 2 лучшие будут выходить в плей-офф и бороться за главный трофей.