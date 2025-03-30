Хет-трик Бруниньо в дебюте Кучера и другие топ-моменты: обзор и видео матчей 22-го тура УПЛ
22-й тур украинской Премьер-лиги не внес изменения в верхнюю часть таблицы, однако немного перетасовал аутсайдеров.
Детально о матчах национального чемпионата - в обзоре РБК-Украина.
Шесть первых команд турнирной таблицы одержали очередные победы. Пятеро из них - буднично, без особого блеска. А вот "Карпаты" оторвались за всех. Яркий разгром одесского "Черноморца" (4:0) в бразильском стиле с хет-триком Бруниньо (который, к тому же, отметился еще и ассистом) - стал настоящим украшением тура.
Не позавидуешь Александру Кучеру, который возглавил одесситов в то время, когда команда оказалась на дне таблицы. До начала тура "моряки" делили статус худших с "Ингульцом". Но команда из Петрово получила свой балл и теперь "Черноморец" перешел в ранг аутсайдера №1.
Из зоны переходных матчей выбрался ковалевский "Колос", который неожиданно разгромил луганскую "Зарю" (3:0). Для ковалевцев это дебютная победа в 2025 году. Есть первые плоды возвращения на тренерский мостик команды Руслана Костышина. Теперь в трудном положении оказалась полтавская "Ворскла".
Матчи 22-го тура
"Ингулец" - "Верес" - 0:0
ЛНЗ - "Полесье" - 0:1
Гол: Крушинский, 54
"Левый Берег" - "Александрия" - 0:1
Гол: Смирный, 13
"Оболонь" - "Шахтер" - 0:2
Голы: Эгиналдо, 22, Глущенко, 89
"Рух" - "Динамо" - 0:2
Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30
"Ворскла" - "Кривбасс" - 0:1
Гол: Твердохлеб, 40
"Карпаты" - "Черноморец" - 4:0
Голы: Бруниньо, 41 (пенальти), 45 (пенальти), 51, Костенко, 56
"Заря" - "Колос" - 0:3
Голы: Цуриков, 42, 58, Ореховский, 64
Удаления: Тронтель (З), 38 (вторая желтая)