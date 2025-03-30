Хет-трик Бруниньо в дебюте Кучера и другие топ-моменты: обзор и видео матчей 22-го тура УПЛ

Шесть первых команд турнирной таблицы одержали очередные победы. Пятеро из них - буднично, без особого блеска. А вот "Карпаты" оторвались за всех. Яркий разгром одесского "Черноморца" (4:0) в бразильском стиле с хет-триком Бруниньо (который, к тому же, отметился еще и ассистом) - стал настоящим украшением тура.

Не позавидуешь Александру Кучеру, который возглавил одесситов в то время, когда команда оказалась на дне таблицы. До начала тура "моряки" делили статус худших с "Ингульцом". Но команда из Петрово получила свой балл и теперь "Черноморец" перешел в ранг аутсайдера №1.

Из зоны переходных матчей выбрался ковалевский "Колос", который неожиданно разгромил луганскую "Зарю" (3:0). Для ковалевцев это дебютная победа в 2025 году. Есть первые плоды возвращения на тренерский мостик команды Руслана Костышина. Теперь в трудном положении оказалась полтавская "Ворскла".

Матчи 22-го тура

"Ингулец" - "Верес" - 0:0

ЛНЗ - "Полесье" - 0:1

Гол: Крушинский, 54

"Левый Берег" - "Александрия" - 0:1

Гол: Смирный, 13

"Оболонь" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Эгиналдо, 22, Глущенко, 89

"Рух" - "Динамо" - 0:2

Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30

"Ворскла" - "Кривбасс" - 0:1

Гол: Твердохлеб, 40

"Карпаты" - "Черноморец" - 4:0

Голы: Бруниньо, 41 (пенальти), 45 (пенальти), 51, Костенко, 56

"Заря" - "Колос" - 0:3

Голы: Цуриков, 42, 58, Ореховский, 64

Удаления: Тронтель (З), 38 (вторая желтая)