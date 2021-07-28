Біля міськради у Дніпрі встановили "парковку" для коней: місцеві здивувались (фото)

Про це у Facebook повідомив начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз.

Так, подія сталася у середу, 28 липня.

Як відомо, на початку минулого століття такі стовпчики використовували вершники та візники, щоб припаркувати своїх коней.

“Конов'язь зайняла своє нове місце і до неї одразу ж "припаркували" коня”, - йдеться під фото.

Такий неочікуваний гість у центрі міста привернув багато уваги та подарував купу позитивних емоцій пересічним громадянам. Зокрема усі охочі фотографувалися біля експоната з конем, знімали на відео і не могли стримати посмішку та радість від того, що відбувалось.

Фото: у Дніпрі встановили "парковку" для коней (facebook.com/ruslan.moroz)

У коментарях користувачі відреагували на подію.