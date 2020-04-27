Хто такий Роман Сасанчин і чому його перемога на Голосі країни - унікальна

Голос країни 2020 в 10 сезоні завершився перемогою Романа Сасанчина - унікального співака, який вже перемагав на "Голосі". У суперфіналі шоу у неділю, 26 квітня, 18-річний учасник команди Тіни Кароль обійшов своїх доросліших суперників, і став ювілейним переможцем Голосу країни.

Попри свій юний вік, Рома вже має за плечима чималий стаж співака і конкурсанта. Так, перемога хлопця з Тернопільщини в "Голосі" унікальна тим, що він у 2015-му виграв "Голос. Діти". П'ять років тому 13-річний хлопець також був у команді Тіни Кароль.

Рома народився 1 квітня 2002 року у селі Садки Заліщицького району Тернопільської області в простій родині. Він співає з п'яти років, а у 2012-му брав участь у "сліпих прослуховуваннях" першого сезону "Голос. Діти", але жоден з тренерів до нього не повернувся. Однак три роки потому на нього чекав успіх.

У недільному ефірі Роману Сасанчину вдалося перемогти в першому турі з майже народною піснею "Мамина черешня" (автор Микола Луків). Хлопець обійшов Ганну Трубецьку, Даніеля Салема, Дарину Полоротову і Ольгу Мельник. Рома присвятив пісню всім мамам світу, Тіни Кароль і медикам, які стоять на передовій в нелегкій боротьбі України з коронавірусом.

Роман Сасанчин, "Мамина черешня" (відео: YouTube/Голос країни)

Відзначимо, що спочатку Роман був учасником команди Дана Балана, про що тренер пошкодував в суперфіналі.

У другий етап пройшли також Сергій Асафатов, Індіра Едильбаєва, Єрлан Баїбазаров. Учасники заспівали пісні, з якими вони прийшли на проект Голос країни 2020. Рома виконав пісню Алессандра Сафіни Luna tu, з якою прийшов на доросле шоу.

"Переживаю за Романа, як за власного сина. Ти прийшов ще раз, тому що тобі нікуди подітися! Ти і є голос! Ромчик, ти не проста людина, ти знову у фіналі. Повторю, Україна - це ти. Цю пісню я написала, надихнувшись твоїми очима", - прокоментувала Тіна Кароль.

Роман Сасанчин, "Luna tu" (відео: YouTube/Голос країни)

А ось таким Рома прийшов на "Голос. Діти" у 2015 році з "Піснею про рушник".

Роман Сасанчин на сліпому прослуховуванні "Голос. Діти", 2015 рік (відео: YouTube/Голос країни)

З піснею "Дивлюсь я на небо" підопічний Тіни Кароль Роман Сасанчин переміг в "Голосі. Діти" п'ять років тому.

Роман Сасанчин в суперфіналі "Голос. Діти", 2015 рік (відео: YouTube/Голос країни)

Раніше ми писали, що мама Дана Балана Людмила підірвала ефір шоу Голосу країни весільною піснею.