Голос країни 10: мама Дана Балана запалила сцену весільною піснею з натяком

Дан Балан з мамою (скрін відео)

На Голосі країни мама Дана Балана заспівала українську народну "Горіла хата палала"

Голос країни 2020 здивував у 13 випуску десятого ювілейного сезону не тільки глядачів, але й суддів. На вокальних нокаутах команди Тіни Кароль на сцену увірвалася мама Дана Балана - Людмила. Вона відома в Румунії співачка і телеведуча.

Дан помітно бентежився, інші судді і учасники проєкту не могли зрозуміти, що відбувається. Але коли стало зрозуміло, хто виконавиця, Тіна Кароль підійшла до Потапа і сказала: "Ну все, зараз будуть одружувати".

Людмила Балан прийшла підтримати команду сина, і запропонувала всім обійнятися. Вона познайомилася з Тіною Кароль і висловила своє захоплення співачкою, Тіна Кароль відповіла тим же.

Мама Дана Балана Людмила (скрін відео)

Катя Осадча запитала, чи вірить Людмила в "хімію" між Тіною і Даном, на що та відповіла, що "у неї з сином смаки однакові" і на всяк випадок приготувала весільну пісню.

Людмила заспівала українську народну пісню "Горіла сосна, палала". Її співають, коли з нареченої знімають фату і надягають хустку. Разом з нею на сцені танцювали тренери та ведучі шоу - Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Мама Дана Балана запалила сцену Голосу країни (відео: YouTube)

Не варто забувати і про "вокальні нокаути", чверть фіналістами команди Тіни Кароль стали Ольга Мельник, Дарина Полоротова, Ганна Трубецька, Даніель Салем і Роман Сасанчин, якого Тіна Кароль "вкрала" з команди Дана Балана.

Крім того відразу дві "крадіжки" відбулося з команди Тіни Кароль - Потап і Настя Каменських врятували Віталія Окса, а MONATIK дав шанс пройти далі Юрію Самовілову.

На жаль, прямі ефіри шоу перенесені на інші дати через карантин. А ось "вокальні нокаути" були відзняті заздалегідь. Глядачі побачили останній ефір з цього циклу - команду Тіни Кароль.

Раніше ми писали, що на Голосі країни визначився потенційний переможець - це таксист з Казахстану, який кожен ефір дивує українських глядачів неймовірним талантом.