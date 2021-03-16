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Роман 8-річної моделі та 13-річного блогера: дідусем дівчинки виявився чиновник Ради

Автор: Роман Мирончук

Останні дні в мережі активно обговорюється 8-річна модель Міла Маханець, яка почала зустрічатися з 13-річним блогером Пашею Паєм. Стало відомо, що дідусем дівчинки є головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Сергій Шумейко.

Про це повідомляє "Сьогодні".

В одній із соцмереж, на сторінці Міли списку її родичів. У графі "дідусь" вказано Сергій Шумейко 1962 року народження. Людина з такими ж даними працює у Верховній Раді.

Журналісти зателефонували Сергію Шумейко, і він підтвердив, що є дідусем Мілани Маханець.

Він також прокоментував скандальні фотографії онуки разом з 13-річним блогером.

"Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка", - заявив чоловік.

Нагадаємо, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба відреагував на цей скандал і маму дівчинки Дарину викликали на допит в правоохоронні органи. Її дочка публікувала фото з 13-річним блогером і на знімках вони обнімалися, цілувалися і навіть лежали в одному ліжку.

Раніше експерт-кримінолог "говорить Україна" Анна Маляр прокоментувала скандальні фото дітей.

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