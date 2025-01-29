Роллер или скребок гуаша: косметолог рассказала, что лучше устраняет морщины на лице

Что известно о роллере

Массажный роллер для лица чаще всего изготавливают из нефрита или из кварца. Основной принцип работы роллера - стимулирование кровоснабжения в тканях кожи, а именно лимфодренажный эффект.

"Роллер - это ваш утренний заряд бодрости. Он освежает, снимает отеки и быстро пробуждает кожу. Легкий и простой в использовании", - рассказала косметолог.

По словам эксперта, роллер направлен направлена на уменьшение отеков, улучшение кровообращения, лимфообращения и расслабление мышц.

Он прекрасно подходит для новичков, им можно работать также охлажденным, но осторожно если имеются проблемы на коже

Делать массаж роллером можно даже ежедневно, если использовать вместе с сывороткой. Но полноценный массаж можно делать 2-3 раза в неделю.

Скребок гуаша и роллер (фото: Freepik)

Чем полезен скребок гуаша

Гуаша - это ультрапопулярная техника массажа, уходящая корнями в древнюю китайскую традицию. Он помогает снять напряжение, уменьшить морщины, улучшить кровообращение и подтянуть контуры лица.

Использование скребка - это как медитация, которая помогает успокоиться.

Скребок помогает избавиться:

от морщин, птоза и других возрастных изменений

дает лифтинг эффект и лимфодренаж

Полноценный массаж скребком должен длиться от 20 минут. Также им можно проработать все тело.

"Оба инструмента замечательные, но выбор зависит от того, чего вы хотите: мгновенной легкости и лимфодренажа или глубокой работы над кожей и мышцами", - отметила Позднякова.

Важно помнить, что использовать эти инструменты одновременно в один и тот же день не стоит, чтобы не перегружать кожу. Кожа нуждается во времени для отдыха, регенерации, выработки коллагена и эластина собственными ресурсами.