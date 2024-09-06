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С годами только лучше: Сальма Хайек показала, как выглядела в юности (фото)

Пятница 06 сентября 2024 14:40
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С годами только лучше: Сальма Хайек показала, как выглядела в юности (фото) Сальма Хайек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Сальма Хайек показала, как выглядела до того, как стать всемирно известной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Сальма решила поделиться с фанатами фото, сделанным много лет назад. На снимке она изображена молодой девушкой с милыми кудрями и в красивом цветочном платье с квадратным вырезом.

С серьезным лицом Хаек позирует перед камерой, вероятно, на природе.

Звезда не стала добавлять длинный текст к публикации, лишь использовала хэштег "ностальгический четверг", который популярен среди интернет-пользователей.

С годами только лучше: Сальма Хайек показала, как выглядела в юности (фото)

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Реакция юзеров

Поклонники отмечают, что уже в юности будущая звезда была невероятно красивой, а с годами стала только более привлекательной.

  • Моя люба Сальмо, для мене велика честь побачити тебе дитиною, я обіймаю тебе з великою любов'ю!
  • Красива і розкішна дівчина, майбутня Міс Королева Голлівуду
  • Ця дівчинка виросте і стане найпрекраснішою жінкою, яка коли-небудь благословляла цю планету
  • У 14 років у вас було таке ж гарне обличчя, як і зараз

Ранее Сальма Хайек ошарашила фигурой в прозрачном топе.

Также мы писали о звездах, которые никогда не сидели на диетах.

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Сальма Хайек Актриса Голливуд Звёзды
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