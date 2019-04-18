Пологи Меган Маркл: родич герцогині проговорився про дату

Меган Маркл, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, швидше за все народить свого первістка на початку травня. Таке припущення зробила громадськість, побачивши натяк на передбачувану дату в інформації про поїздку принца Чарльза в Німеччину.

Меган Маркл швидше за все стане мамою до 7 травня. Раніше в коментарі колишнього прес-секретаря Єлизавети II для преси з'явилася інформація про те, що майбутній спадкоємець герцога і герцогині Сассекської повинен з'явиться на світ в останні дні квітня – початку травня. Таким чином він спробував розвіяти чутки про те, що Меган Маркл вже народила, але не показує дитини.

Меган Маркл народить дитину на початку травня (Колаж РБК-Україна)

Тепер з'явилася нова дата, до якої Меган Маркл повинна народити дитину. Син Єлизавети II, принц Чарльз, свекор герцогині, повідомив, що він разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер-Боулз відправляється в Німеччину і повідомив дату від'їзду – 7 травня.

Експерти з королівської сім'ї припустили, що принц Чарльз, який знаходиться в прекрасних стосунках зі своїм сином Гаррі і невісткою, не може поїхати у подорож до народження свого онука. Відповідно, малюк повинен з'явитися на світ до 7 травня.

Раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл зробила несподівану заяву про свої пологи. Крім того, що вона хоче провести цей день без уваги преси і вдома, вона повідомила, що готова відмовитися від анестезії та знеболювальних.

Також ми раніше писали про те, що екстрасенс розкрила сутність Меган Маркл.