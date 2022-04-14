Родичі окупантів збувають награбоване і навіть не приховують цього: "муж привез из Украины"

Родичі загарбників, що прийшли в Україну "за здобиччю" вже почали збувати крадене. При цьому вони навіть не приховують, звідки взяли ці товари.
Про це повідомляє Telegram-канал "Телеканал Київ".
Так, в одному з оголошень продається акумуляторний дриль-шурупокрут, вочевидь, пересланий з України "на родіну". Товар продається в одному з пабліків Твері та області.
"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины. Все вопросы в Watsapp 8(919)8175573", - говориться в повідомленні.
Цікаво, що в гривнях це всього 850, хоча новий такий інструмент вартує в Україні близько 3000 грн.
Раніше ми писали, що російський солдат вдавав амнезію в лікарні Кривого Рогу, але його швидко викрили і тепер покарають.
Також повідомлялося, що поки російський окупант вбивав українців, його жінка вдовольняла іншого.