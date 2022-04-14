Родичі окупантів збувають награбоване і навіть не приховують цього: "муж привез из Украины"

Так, в одному з оголошень продається акумуляторний дриль-шурупокрут, вочевидь, пересланий з України "на родіну". Товар продається в одному з пабліків Твері та області.

"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины. Все вопросы в Watsapp 8(919)8175573", - говориться в повідомленні.

Цікаво, що в гривнях це всього 850, хоча новий такий інструмент вартує в Україні близько 3000 грн.