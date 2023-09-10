Родом из Украины. Звездный русский показал свое истинное лицо, приехав на шабаш оккупантов у Саур-Могилы

Шабаш оккупантов на оккупированном Донбассе

8-9 сентября российские захватчики устроили концерт у мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой области. Мероприятие было посвящено дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

На концерте выступило много российских артистов, часть из них уже внесена в базу сайта "Миротворец". Это Александр Буйнов, Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Александр Маршал, а также другие звезды российской эстрады и комики. Стоит отметить, что в Донецкую область приехали и российские политики - первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко и помощник Путина - Владимир Мединский.

А теперь там засветился и актер, певец и режиссер Гоша Куценко, который родился и вырос в Украине. Более того, он называл Львов - родной Украиной.

Что известно о происхождении Гоши Куценко

Настоящее имя - Юрий, так отец решил назвать сына в честь Гагарина. Гоша Куценко родился в 1967 году в Запорожье, городе, который сейчас нещадно обстреливается россиянами. Школу Куценко заканчивал во Львове, куда семья переехала в связи с работой отца. Там же Гоша получал первое высшее образование в Университете "Львовская политехника", и пошел служить в советскую армию.

В 1988 году Куценко поехал в Москву, чтобы получить образование - в местном государственном институте радиотехники, электроники и автоматики. А через 2 года он поступил в школу-студию МХАТ и в 1992 году стал актером.

"Да, мое детство было абсолютно счастливым! Я сейчас это понимаю. Было теплое Запорожье, Львов - родная Украина. Украина - щедрая душа, особенно тогда. Вольно растущая шелковица, черешня. Доступный мальчишеским вольностям Днепр, бычки на асфальте. Первая любовь. Велосипед. Чудесное было время", - рассказывал об Украине Куценко в одном из интервью.

Свою политическую позицию Куценко четко высказал еще в 2014 году. Он заявил, что приедет в Украину только тогда, "когда там перестанут умываться кровью, убивать бабушек и детей, когда люди протрезвеют и поймут, что воюют сами с собой".

В 2017-2018 годах он снимался в фильме "Балканский рубеж" и посетил оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска, за что он также был внесен в базу сайта "Миротворец".