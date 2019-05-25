Був родом з України: помер Нобелівський лауреат, який зробив важливе відкриття

У США, на 90-му році життя помер фізик, лауреат Нобелівської премії, професор Маррі Гелл-Ман. Про це повідомили в прес-службі незалежного дослідницького центру інституту Санта-Фе.

Маррі Гелл-Ман народився 15 вересня 1929 року в Нью-Йорку, США. Його батьки були іммігрантами. Батько народився в Галичині, а виріс у Чернівцях. Мати була з Рівненської області.

З дитинства Маррі Гелл-Ман вважався вундеркіндом. У віці 15 років він вступив у Єльський університет, який закінчив з дипломом бакалавра наук. Пізніше він отримав докторський ступінь з фізики в Массачусетському технологічному інституті.

У 23 роки Маррі Гелл-Ман здійснив революцію в області фізики елементарних частинок. Він опублікував роботу про дивацтва і чарівність елементарних частинок. У 1969 році він став лауреатом Нобелівської премії з фізики за відкриття, пов'язані з класифікацією елементарних частинок та їх взаємодії. Гелл-Манн є автором терміна "кварки"

We're sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate complexity and giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century's greatest physicists – pioneer, SFI co-founder prophet of the quark.



You inspired so many, Murray. You will be missed.



A tribute:https://t.co/ExKgmgpfXD pic.twitter.com/XzuorjIR4s — Santa Fe Institute (@sfiscience) 24 травня 2019 р.

Все своє життя Маррі Гелл-Ман займався наукою. Став членом Національної академії наук США , Американського філософського товариства, Американської академії мистецтв і наук, іноземний член Лондонського королівського товариства (1978), Індійської національної академії наук, Російської академії наук по Відділенню ядерної фізики (фізика елементарних частинок), членом Американського фізичного товариства, Американської асоціації сприяння розвитку науки, почесним членом МОИП.

Почесним доктором: Єльський університет, Чиказький університет, Університет Іллінойсу, Уэслианский університет, італійський Університет Турина, Університет Юти, Колумбійський університет, Кембриджський університет, Оксфордський університет, Університет південного Іллінойсу, Університет Флориди, Південний методистський університет. Володар багатьох премій, нагород і медалей.

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