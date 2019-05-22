Винайшов укладку феном: у Франції помер легендарний перукар

Патрік Алес помер у Франції (колаж: РБК-Україна)

Патрік Алес створював зачіски Жаклін Кеннеді і Катрін Деньов

Патрік Алес помер у Франції у віці 88 року. Легендарний перукар в 60-х роках минулого століття винайшов укладку феном, а також був піонером у розробці засобів по догляду за волоссям на рослинній основі. Про це повідомляє видання France24 з посиланням на інформацію компанії Alès Groupe.

Справжнє ім'я генія перукарського мистецтва Хесус Гонсалес. Він народився в 1930 році в Іспанії. Коли хлопчикові було сім років, його родина втекла від громадянської війни на батьківщині, яка привела до влади диктатора Франсиско Франко, і переселилася до Франції.

"Від Катрін Деньов до Джекі Кеннеді. Патрік Алес створив найзнаменитіших людей і був піонером у створенні інноваційних засобів для догляду за волоссям на рослинній основі", - йдеться в заяві групи.

Патрік Алес помер у Франції (фото: facebook.com)

У перукарське мистецтво Алес закохався ще будучи підлітком - він працював кур'єром в одному з відомих паризьких салонів, а потім став майстром-перукарем.

У 1964 році Патрік Алес винайшов інновацію, без якої немислиме відвідування перукарні і понині. Він придумав укладку - надання вологому волоссю форми під час сушіння феном.

Алесу належала косметична компанія, яка створювала бережливі засоби для догляду за волоссям на рослинній основі.

Його клієнтками були Марія Каллас, Жаклін Кеннеді і Катрін Деньов.

Патрік Алес помер у Франції (фото: facebook.com)

В останні роки його компанія зіткнулася з фінансовими проблемами. У 2015 році він пішов з поста президента, залишаючись головою наглядової ради, а в минулому році передав посаду своєму синові Ромену.

Патрік Алес є володарем престижних державних нагород.

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