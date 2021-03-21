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Великий піст: що суворо заборонено робити у другий тиждень

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 21:00
Великий піст: що суворо заборонено робити у другий тиждень Великий піст 2021 (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Великий піст 2021 розпочався з 15 березня і завершиться напередодні великого свята Великодня, який в цьому році за православним календарем ми відсвяткуємо 2 травня. У кожного тижня з 48 днів посту є свої особливі правила, яких слід дотримуватися, тим, хто постує.

Що можна і не можна робити в другий пісний тиждень, яких обмежень дотримуватися - читайте нижче в матеріалі

Вважається, що перші 40 днів посту символізують той період, коли Ісус Христос провів у пустелі, постячись. Цей час триватиме до 26 квітня, і називається він "Чотиридесятницею". Потім почнеться Страсний тиждень - останній перед Великоднем. Він вважається найсуворішим по меню і поведінці.

Які обмеження в харчуванні на другий тиждень посту

Ці правила поширюються на 2-6 тиждень посту. Понеділок, середа, п'ятниця - сухоїдіння, вівторок і четвер - гаряча їжа без олії, субота та неділя - гаряча їжа з олією.

Так, у вівторок і четвер можна готувати їжу, використовуючи найпростіші пісні рецепти. Приміром, варити, тушкувати, запікати овочі. А от каші - строго на воді (крім вихідних, коли в їжу можна додавати рослинну олію).

Обмеження стосуються не тільки їжі

Великий піст - час не тільки для очищення тіла, але і душі, тому забороняється у всі 48 днів:

  • сваритися, злитися, лихословити, пліткувати;
  • святкувати і веселитися;
  • вживати спиртне;
  • повчати інших, демонструвати гординю.

Також утримання стосується інтимного життя, але за обопільною згодою партнерів.

Що дозволено робити у Великий піст

У неділю потрібно відвідувати церкву і в будні дні молитися.

Страви з риби можна собі дозволити на Благовіщення (7 квітня) та у Вербну неділю (25 квітня). А ось на Лазареву суботу (24 квітня) можна порадувати себе ікрою.

Раніше ми писали, що з'явився календар свят, вихідних і робочих днів у квітні 2021.

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