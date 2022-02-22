Батьківщину нам доведеться захищати самим: українські зірки засудили дії РФ і закликали підтримувати армію

Телеведучий Юрій Горбунов назвав Володимира Путіна божевільним карликом і сказав, що його однозначно чекає Гаага.

"Страх і паніка - найкращі союзники божевільного карлика! Однозначно його чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними. Наша віра в армію, Бога, нашу правоту - робить нас найсильнішими у світі!

Тому віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє і зберігаємо спокій. Слава Україні!" - написав він на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Осадча розмістила на своїй сторінці відео з українськими літаками, які летять над Хрещатиком.

"Зберігати спокій і берегти Україну. Слава Україні!"- так телеведуча підписала відео.

Маша Єфросиніна опублікувала фотографію, на якій у неї дуже задумливе обличчя, а в підписі пояснила, що це реакція на висловлювання Путіна про історичні події.

"Коли прослухала самий кінчений урок з історії... Хто-небудь, поновіть вчителю календар і глобус!" - написала Єфросиніна.

Дуже жорстко на події відреагувала співачка Камалія. На своїй сторінці в Instagram вона підкреслила, що санкціями вже не допомогти.

"Ми повинні розуміти, що у нас немає друзів і захищати Батьківщину нам доведеться самим", - заявила артистка.

Відреагувала на події актриса Наталка Денисенко. Вона нагадала жителям РФ, що українцям не потрібна від них допомога.

"Поки життя триває, ми повинні бути готові до всього. Передплатники з Росії, знайте, що нам не потрібна ваша допомога. Ми хочемо жити у своїй цілій Україні! Це наші території та наша країна і культура! Тут немає нічого вашого!" - підкреслила Денисенко.

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А шоумен Анатолій Анатоліч закликав об'єднуватися у важкі часи та не панікувати.

"Російськомовний бандерівець бажає всім гарного дня! Знаходьте те, що вас надихає, відволікає, те, що можливо є рутиною. Помийте машину, займіться спортом, вийдіть на пробіжку, почитайте улюблену книгу.

Подивіться улюблений серіал, відверніться від новин, будьте в курсі, але не забувайте виходити з новинного поля ненадовго. Не забувайте, що ми в одному човні, ми разом і все буде добре!"- закликав він українців.

Скріншоти

Група Бумбокс опублікувала фотографії з Донецька та Луганська за 2006 та 2007 рік, які були зроблені у клубах та на центральній площі Донецька.

"Донецьк та Луганськ були, є, і завжди будуть Україною", - так підписали архівні фото музиканти.

"Мені не зрозуміти "штучного" світового мовчання, "показушних, не діючих санкцій", якими нас годували 8 років! Не зрозуміти світової пасивної, творчої бездіяльності.

Не зрозуміти своїх колег, які із завидною регулярністю приїжджали на гастролі та фестивалі до моєї країни, захоплювалися яка вона велика та вільна, нібито переживаючи про те, що в моїй країні йде війна, яку розв'язав "ваш президент", а тепер мовчать!

Ви виховали та дозволили та дозволяєте цій мерзотності так поводитися з усім світом, і з собою. Весь світ, не реагуючи радикально, дозволяє диктаторові так поводитися.

Проковтуючи всі ці роки все те гівно, яким вас годують, знайте – на всіх, хто мовчить і просто спостерігає, лежить відповідальність за кожну смерть, за старих, позбавлених будинку, за дітей, позбавлених батька, за українців, позбавлених цілісності своєї країни!

І найголовніше - на тих, хто мовчить відповідальність за смерті ваших пацанів, яких ця мерзота відправить на вірну загибель. Не допустіть... Україна - велика країна! Зараз не 2014 року. Ми стали іншими. Ми рватимемо зубами за свою країну…"хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!", - написав музикант Женя Галич.

Телеведучий Григорій Решетник закликав українців не панікувати та збережуть спокій.

"Не панікуємо, працюємо. Більше оптимізму та сил нам. Обіймаю Вас!" – звернувся він до передплатників і дав поради про те, як упоратися з тривогою.