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Семью, которую вытащили из-под завалов дома под Запорожьем, чудом спасла собака (видео)

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Запорожская область, Среда 12 октября 2022 15:25
Семью, которую вытащили из-под завалов дома под Запорожьем, чудом спасла собака (видео) Коллаж РБК-Украина: В Запорожской области целую семью спасла собака
Автор: Светлана Мащенко

После ракетного обстрела Запорожской области в ночь на 12 октября чудом удалось спастись семье, которую спасатели достали из погреба. Оказалось, к спасению причастен четырехлапый друг семьи.

Смотрите детали этой истории - ниже в материале Styler.

ГСЧС-ники показали кадры, на которых извлекают из-под завалов полностью разрушенной частной усадьбы, девочку, затем женщину и мужчину.

Во время тревоги семья успела скрыться в погребе, когда на дом прилетела российская ракета.

Это настоящее чудо, но медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Как выяснилось впоследствии, сначала семья не планировала прятаться, пока собака не начала скрестись в дверь.

Спасенная женщина говорит, что после второго взрыва пес начал скрестись. Тогда они решили скрыться в подвале.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".

Раньше мы писали, как поступать в случае угрозы обрушения здания.

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Запорожье