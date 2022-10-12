Семью, которую вытащили из-под завалов дома под Запорожьем, чудом спасла собака (видео)

После ракетного обстрела Запорожской области в ночь на 12 октября чудом удалось спастись семье , которую спасатели достали из погреба. Оказалось, к спасению причастен четырехлапый друг семьи.

Смотрите детали этой истории - ниже в материале Styler.

ГСЧС-ники показали кадры, на которых извлекают из-под завалов полностью разрушенной частной усадьбы, девочку, затем женщину и мужчину.

Во время тревоги семья успела скрыться в погребе, когда на дом прилетела российская ракета.

Это настоящее чудо, но медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Как выяснилось впоследствии, сначала семья не планировала прятаться, пока собака не начала скрестись в дверь.

Спасенная женщина говорит, что после второго взрыва пес начал скрестись. Тогда они решили скрыться в подвале.