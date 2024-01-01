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Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Как украинские звезды встретили Новый год 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Вот и наступил Новый год 2024. Знаменитости, как и мы, с радостью отмечали праздник и делились с поклонниками яркими фото.

РБК-Украина (проект Styler) заглянула в соцсети звезд шоу-бизнеса, чтобы узнать, как они провели этот день.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram семьи Решеников, Екатерины Осадчей, Семьи Мирошниченко, Даши Хлыстун, Анатолия Анатолича, Елены Тополи, Даши Квитковой, Ольги Сумской, Лилии Ребрик, Светланы Тарабаровой.

Семья Решетников

Семья Решетников (фото: nstagram.com/grisha_reshetnik)

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Семья Мирошниченко

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Холостяк-10 Макс Михайлюк и Даша Хлыстун

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун (фото: instagram.com/dasha_khlystun_​​​)

Семья Анатолия Анатолича

Семья Анатолия Анатолича (фото: instagram.com/anatoliyanatolich​​)

Елена и Тарас Тополи

Елена и Тарас Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger​​)

Даша Квиткова

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Ольга Сумская и Виталий Бористюк

Ольга Сумская и Виталий Бористюк с дочерью (фото: instagram.com/olgasumska ​​)

Лилия Ребрик с семьей

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Светлана Тарабарова

Недавно Зеленский сказал, какой он, Новый год по-украински.

Также мы показывали 30 лучших образов Елены Зеленской за 2023 год.

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Новый годзвезды шоу-бизнеса