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В Україні влітку частково запрацюють дитячі табори: що відомо

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Вівторок 31 травня 2022 14:38
В Україні влітку частково запрацюють дитячі табори: що відомо Фото: В деяких регіонах України запрацюють дитячі табори (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Відпочинок стане можливим у тих регіонах, де немає прямої загрози вторгнення РФ

Цього літа дитячі табори почнуть працювати у тих регіонах України, де немає загрози безпосередніх бойових дій та вторгнення ворога.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю першої леді Олени Зеленської українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Після важкої весни ми повинні дати дітям літо й можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де саме та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб", – сказала вона.

Крім цього, за словами першої леді, зараз тривають переговори про те, щоб організувати дитячі табори для маленьких українців, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном.

"Веду перемовини з першими леді, щоб улаштувати такі табори в різних країнах", – додала Олена Зеленська.

Вона нагадала, що зараз також тривають і інші програми допомоги українцям - від створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки до вирішення проблем із протезуванням та реабілітацією тих громадян, які постраждали через війну та вторгнення Росії.

"Усе це – наш великий фронт боротьби за добробут українських громадян. І на ньому теж переможемо", – зазначила вона.

Нагадаємо, відпочинок на морі в Україні цього року буде неможливим, заявляють експерти. Узбережжя перебуває у постійній небезпеці через обстріли та численні замінування країною-агресором.

Також повідомлялося, що готелі в курортній Затоці перетворилися на руїни.

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