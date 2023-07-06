В какие игры можно играть на Smart TV?

Чтобы провести часок вечером за «Ведьмаком» или League of Legends, совсем не обязательно быть упорным геймером. Психологи доказали, что игры помогают отвлечься и снизить уровень стресса. Бренд Smart-телевизоров KIVI рассказывает, в какие игры можно играть на вашем телевизоре – без приставки или компьютера.

Boosteroid

Популярное приложение с облачными играми. Заплатив от €7.49 в месяц (стоимость подписки), вы получите доступ к простой и удобной платформе с более чем 200 играми. Boosteroid дает возможность запускать игры со сложной графикой, которые должны «тащить» много ресурса телевизора. Но поскольку сама игра идет на сервере, игроку требуется только ТВ и доступ в интернет. 15 Мбит стабильного интернет-соединения достаточно, чтобы играть в игры со скоростью 60 кадров в секунду.

Скачивать файл с игрой не нужно – можно играть прямо в приложении Boosteroid на телевизоре. Для запуска достаточно создать учетную запись. Кстати, бренд KIVI – официальный партнер платформы Boosteroid и предоставляет владельцам телевизоров 1 час игровой сессии в подарок.

Еще одно преимущество Boosteroid – мультидевайсный доступ: вы можете использовать одну учетную запись для игры на KIVI Smart TV, на ноутбуке, работающем на Windows 7 или Windows 10 или на смартфоне, если он работает на Android.

Ассортимент игр в Boosteroid – это в первую очередь подборка геймерских хитов:

The Witcher

Cities Skylines

League of Legends

eFootball 2023

Planet Zoo (можна грати з дітьми)

Metro Exodus

World of Tanks

Tomb Raider

Cyberpunk 2077

World of Warships

Чтобы получить полноценный игровой опыт в Boosteroid, рекомендуем докупить геймпад (джойстик).

AirConsole

Если не хочется покупать специально джойстик, ваш выбор – это гейминг на платформе AirConsole. Для нее нужны только смартфон и телевизор. Играть на AirConsole бесплатно могут до 16 игроков одновременно, а значит – это классный вариант провести время с семьей или друзьями. С детьми можно поиграть в пазлы, бродилки, разные головоломки, с друзьями – в футбол или автогонки.

Google Play Market

Скачать игры и играть в них на телевизоре можно в Google Play Market. Конечно, самые интересные игры – платные, но можно найти и бесплатные. Мы выбрали 10 крутых игр, за которыми приятно провести пару вечеров – здесь и эпические гонки, как Rally Fury, и игры с ретро-графикой, как Super Phantom Cat, и самые свежие новинки, которые уже попали в списки лучших за 2023 год:

Crashlands

Bridge Constuctor Portal

Rally Fury

The Walking Dead

The Wolf Among Us

NBA JAM

Horizon Chase

Super Phantom Cat

Star Wars Knights of the Old republic

Final Fantasy

Какие геймерские фичи предусмотрены в смарт-телевизоре?

Для геймеров важно видеть картинку максимально четко и чтобы действие в игре отображалось на экране без задержек. Именно поэтому KIVI добавляет в свои ТВ геймерские "фичи" – так называемый "игровой режим" и ALLM – Auto Low Latency Mode. Это режим автоматической низкой задержки сигнала, и он включается сразу после того, как телевизор распознал начало игры. Что делает телевизор в этом режиме? Приглушает всю фоновую активность, что, в свою очередь, минимизирует задержку кадра и сохраняет качество картинки. Так что весь потенциал Smart TV направляется только на вашу игру.