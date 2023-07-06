В какие игры можно играть на Smart TV?
Чтобы провести часок вечером за «Ведьмаком» или League of Legends, совсем не обязательно быть упорным геймером. Психологи доказали, что игры помогают отвлечься и снизить уровень стресса. Бренд Smart-телевизоров KIVI рассказывает, в какие игры можно играть на вашем телевизоре – без приставки или компьютера.
Boosteroid
Популярное приложение с облачными играми. Заплатив от €7.49 в месяц (стоимость подписки), вы получите доступ к простой и удобной платформе с более чем 200 играми. Boosteroid дает возможность запускать игры со сложной графикой, которые должны «тащить» много ресурса телевизора. Но поскольку сама игра идет на сервере, игроку требуется только ТВ и доступ в интернет. 15 Мбит стабильного интернет-соединения достаточно, чтобы играть в игры со скоростью 60 кадров в секунду.
Скачивать файл с игрой не нужно – можно играть прямо в приложении Boosteroid на телевизоре. Для запуска достаточно создать учетную запись. Кстати, бренд KIVI – официальный партнер платформы Boosteroid и предоставляет владельцам телевизоров 1 час игровой сессии в подарок.
Еще одно преимущество Boosteroid – мультидевайсный доступ: вы можете использовать одну учетную запись для игры на KIVI Smart TV, на ноутбуке, работающем на Windows 7 или Windows 10 или на смартфоне, если он работает на Android.
Ассортимент игр в Boosteroid – это в первую очередь подборка геймерских хитов:
- The Witcher
- Cities Skylines
- League of Legends
- eFootball 2023
- Planet Zoo (можна грати з дітьми)
- Metro Exodus
- World of Tanks
- Tomb Raider
- Cyberpunk 2077
- World of Warships
Чтобы получить полноценный игровой опыт в Boosteroid, рекомендуем докупить геймпад (джойстик).
AirConsole
Если не хочется покупать специально джойстик, ваш выбор – это гейминг на платформе AirConsole. Для нее нужны только смартфон и телевизор. Играть на AirConsole бесплатно могут до 16 игроков одновременно, а значит – это классный вариант провести время с семьей или друзьями. С детьми можно поиграть в пазлы, бродилки, разные головоломки, с друзьями – в футбол или автогонки.
Google Play Market
Скачать игры и играть в них на телевизоре можно в Google Play Market. Конечно, самые интересные игры – платные, но можно найти и бесплатные. Мы выбрали 10 крутых игр, за которыми приятно провести пару вечеров – здесь и эпические гонки, как Rally Fury, и игры с ретро-графикой, как Super Phantom Cat, и самые свежие новинки, которые уже попали в списки лучших за 2023 год:
- Crashlands
- Bridge Constuctor Portal
- Rally Fury
- The Walking Dead
- The Wolf Among Us
- NBA JAM
- Horizon Chase
- Super Phantom Cat
- Star Wars Knights of the Old republic
- Final Fantasy
Какие геймерские фичи предусмотрены в смарт-телевизоре?
Для геймеров важно видеть картинку максимально четко и чтобы действие в игре отображалось на экране без задержек. Именно поэтому KIVI добавляет в свои ТВ геймерские "фичи" – так называемый "игровой режим" и ALLM – Auto Low Latency Mode. Это режим автоматической низкой задержки сигнала, и он включается сразу после того, как телевизор распознал начало игры. Что делает телевизор в этом режиме? Приглушает всю фоновую активность, что, в свою очередь, минимизирует задержку кадра и сохраняет качество картинки. Так что весь потенциал Smart TV направляется только на вашу игру.