В Дарницком районе "красуется" памятник экипажу бронепоезда "Таращанец". В 1919 году советский бронепоезд оборонял от белогвардейцев Дарницкий железнодорожный узел. Однако и красная, и белая армии хотели оккупировать Украину, поэтому для независимого государства в этом памятнике нет героизма.

Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" (фото: Википедия)

На Подоле на доходном доме мадам Рольник все еще висит бюст Пушкина. Причем локация у него довольно необычная - фасад четвертого этажа жилого дома.

Относительно целесообразности Пушкина в Киеве и говорить нечего. Достаточно только того, что он считал Украину Малороссией и откровенно писал об этом.

Бюст Пушкина на фасаде дома мадам Рольник (фото: "Информатор")

В парке Вечной Славы киевляне и гости города могут прогуляться среди бюстов советских военных. Один из них Сидор Ковпак, возглавлявший большевистский диверсионный отряд, сражавшийся в Украине с войсками Гетмана Павла Скоропадского.

Три недели назад с памятников исчезли таблички. Скорее всего, это сделали активисты. До этого монументы неоднократно обливали краской и требовали демонтировать.

Активисты сняли таблички с бюстов советских военных в Киеве (фото: "Обозреватель")

Нельзя не упомянуть Булгакова, которому в Киеве посвятили не только памятный знак, но и целый музей. В мае на Андреевском спуске обновили мемориальную табличку Булгакову. Однако неизвестные облили обновленную табличку красной краской.

Обновленную мемориальную табличку Булгакову облили красной краской (фото: "Деколонизация Украины")

В то же время в столице все еще хранится памятник российскому писателю, который к тому же был украинофобом.

Противостояние Украины и России в своих произведениях он изображал как столкновение варварства и высокой культуры. А когда его мобилизовали в армию УНР, писатель дезертировал и присоединился к белогвардейцам.

Недалеко от станции метро "Шулявская" расположен памятник советским танкистам-освободителям Киева во время Второй мировой войны. На самом деле, это танк Т-34, который Россия сегодня может использовать на поле боя.

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