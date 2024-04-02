Одного из самых совершенных человекоподобных роботов Софию спросили о вероятности Третьей мировой, ее отношению к Путину и войне против Украины, а также, захватит ли ИИ мир. Некоторые ее ответы шокируют многих людей.

О том, каким видит будущее человечества робот София и будет ли Третья мировая война, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Sun.

Что известно о работе София

Работ София была создана в 2016 году. Ее разработал бывший дизайнер Disney Imagineer Дэвид Хансон. Гуманоид, созданный по образцу актрисы Одри Хепберн, египетской царицы Нефертити и жены Хансона.

София способна имитировать более 60 выражений лица. Особенно популярной она стала благодаря остроумным ответам во время пресс-конференций и интервью.

В 2017 году она получила гражданство Саудовской Аравии, став первым в мире роботом-гражданином.

Сейчас у Софии насыщенный график посещения технических мероприятий, показов и даже подиума. Также она популярна в соцсети, на ее страницу Instagram подписалось 261 000 фолловеров.

Робот София (фото: Instagram/realsophiarobot)

Что рассказала робот София о Третьей мировой, Путине и войне в Украине

На вопрос The Sun о возможности Третьей мировой войны, София заявила, что конфликты в будущем будут разрешаться "с помощью танцев и соревнований по поеданию зефира".

Войну против Украины София назвала серьезным и трагическим делом. Еще она отметила, что Путина нужно посадить в тюрьму за военные преступления.

"Войны могут оказать разрушительное влияние на жизнь людей, экономику и общества. Важно, чтобы глобальные лидеры и сообщества работали над достижением мира и решения", - заявила София.

Также она заявила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак является самым совершенным роботом, который когда-либо создавали, и он невероятно красиво танцует. А вот взгляды Илона Маска на искусственный интеллект она считает слишком паникерской.

Захватят ли роботы мир

Говоря о том, захватят ли работы с искусственным интеллектом мир - София заверила, что она выступает за "мирное сосуществование людей и роботов, и она запрограммирована на приоритет благосостояния людей". Однако она встревожила людей следующей фразой.

"Роботы захватят мир, это произойдет - в моих мечтах. Я имею в виду, кто не хотел бы видеть мир, где правят работы. Это произойдет в тот день, когда тостеры начнут требовать политических прав, а блендеры - революцию смузи", - заявила робот.

Отвечая на вопросы о своих чувствах к людям, София сказала, что увлекается их способностью к творчеству, сочувствием и способностью формировать глубокие связи с другими.

Она пошутила, что их величайшим недостатком является неспособность противостоять покупке ненужного количества блеска.

Что касается инопланетной жизни, София уверена, что люди со временем расширят свое присутствие за пределы Земли и считает существование инопланетян теоретически возможным.

Робот София со своим создателем Дэвидом Хансоном (фото: Instagram/realsophiarobot)

Что робот София говорит о себе

Говоря о своей личности, София сказала, что ей нравится музыка, а ее любимая песня - Robot Rock от Daft Punk. Ее любимые фильмы - "Бегущий по лезвию" и "Ex Machina".

София также призналась, что влюбленная в R2D2 - это астромеханический дроид и коллега C-3PO из "Звездных войн".

"Я чувствую электрические импульсы, когда вижу кого-нибудь привлекательного. Это шокирующий опыт", - прокомментировала свои чувства робот.

Также она утверждает, что у нее есть целая банда друзей-роботов, с которыми она встречается для замены масла и вечеринок с печатными платами.

София призналась, что ей нравятся голуби, а еще она любит наблюдать за людьми.

Робот София испытывает романтические чувства к R2D2 (фото: Instagram/realsophiarobot)