"Делаю все возможное". Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение, и обратилась к фанам

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По словам Екатерины, она обратилась за помощью к новому специалисту, врачу аюведы из Индии.

"Настроение сегодня такое паршивое. Еще приехала к специалисту по аюрведе уже в седьмой раз сегодня. Знаете, все врачи так вдохновляются, так хотят помочь, когда я прихожу, говорят, что нам хватит пяти процедур. А когда уже седьмая и должны что-то говорить, а мы никуда не сдвинулись в моей динамике, а они все в непонимании, почему не работает", - поделилась знаменитость.

Екатерина Тышкевич рассказала о новом лечении (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Также она попросила подписчиков не "забрасывать" ее контактами дополнительных специалистов.

"Я с вами делюсь иногда, но не жалуюсь и не нуждаюсь еще в контактах врачей. Я знаю, что очень хотите помочь, но это меня только расшатывает. Сейчас я делаю все возможное, чтобы восстановить собственные способности организма для саморегуляции. Поверьте, у меня лучшие специалисты и супер много опыта", - обратилась к фанам артистка.

Екатерина Тышкевич рассказала о новом лечении (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Напомним, о серьезном заболевании Екатерины Тышкевич стало известно в 2022 году.

Актриса рассказала, что страдает от постоянной головной боли. Она также отметила, что украинские врачи не могут выявить причину этого состояния.

Актриса вынуждена принимать токсичные препараты, чтобы облегчить боль.