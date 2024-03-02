"Делаю все возможное". Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение, и обратилась к фанам

Актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает постоянными головными болями, рассказала, что начала новое лечение. Однако оно не приносит положительного результата.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Ничто не случается дважды".
По словам Екатерины, она обратилась за помощью к новому специалисту, врачу аюведы из Индии.
"Настроение сегодня такое паршивое. Еще приехала к специалисту по аюрведе уже в седьмой раз сегодня. Знаете, все врачи так вдохновляются, так хотят помочь, когда я прихожу, говорят, что нам хватит пяти процедур. А когда уже седьмая и должны что-то говорить, а мы никуда не сдвинулись в моей динамике, а они все в непонимании, почему не работает", - поделилась знаменитость.
Екатерина Тышкевич рассказала о новом лечении (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Также она попросила подписчиков не "забрасывать" ее контактами дополнительных специалистов.
"Я с вами делюсь иногда, но не жалуюсь и не нуждаюсь еще в контактах врачей. Я знаю, что очень хотите помочь, но это меня только расшатывает. Сейчас я делаю все возможное, чтобы восстановить собственные способности организма для саморегуляции. Поверьте, у меня лучшие специалисты и супер много опыта", - обратилась к фанам артистка.
Екатерина Тышкевич рассказала о новом лечении (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Напомним, о серьезном заболевании Екатерины Тышкевич стало известно в 2022 году.
Актриса рассказала, что страдает от постоянной головной боли. Она также отметила, что украинские врачи не могут выявить причину этого состояния.
Актриса вынуждена принимать токсичные препараты, чтобы облегчить боль.
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