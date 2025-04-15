Так делают все, потому что не знают: 8 вещей, которые нельзя чистить содой

Пятна на деликатных тканях

Сода может казаться отличным средством для выведения пятен с тканей, но не в случае с нежными материалами. Ее абразивная структура повреждает волокна, вызывая ослабление или даже разрыв ткани.

Кроме того, сода оставляет после себя белый осадок, который сложно постирать. Особенно опасна она для шелка, атласа, кружева, бархата, шифона и кашемира. Для таких вещей лучше использовать деликатную стирку или химчистку.

Кожаные изделия

Кожа нуждается в особом уходе, и пищевая сода для этого совершенно не подходит. Она способна вывести из материала природные масла, которые придают ему мягкость и эластичность.

Со временем кожа может стать сухой, жесткой и начать трескаться. Гораздо безопаснее очищать кожаные вещи теплой водой с каплей жидкого мыла или специальным средством для ухода за кожей.

Деревянная мебель и пол

Хочется быстро освежить деревянную поверхность? Не стоит браться за соду. Она может повредить лаковое покрытие, сделать поверхность тусклой или оставить царапины. Дерево - материал чувствительный, поэтому лучше выбирать мягкие средства и бережное очищение.

Сода может использоваться как с лимоном, так и без него (фото: Freepik.com)

Электронные устройства

Смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другие гаджеты имеют чрезвычайно деликатные экраны. Даже незначительное трение содой может оставить микроцарапины. Чтобы безопасно удалить отпечатки пальцев или пыль, лучше использовать специальную жидкость для экранов и мягкую микрофибру.

Шерстяные изделия

Шерсть - природный материал, который может сильно пострадать от щелочной среды соды. Она разрушает структуру волокон, из-за чего вещи теряют форму, мягкость и теплоизоляционные свойства. Для стирки шерсти лучше выбирать специальные средства с нейтральным pH и следовать рекомендациям на этикетке.

Ювелирные изделия и драгоценные камни

Сода не подходит для чистки украшений, особенно если это драгоценные камни, жемчуг или деликатные металлы. Она может повредить поверхность, поцарапать блестящее покрытие и уменьшить привлекательность изделия. Лучше мыть украшения в растворе воды с каплей жидкого мыла и тщательно вытирать мягкой тканью.

Содой лучше всего чистить стекло (фото: Freepik.com)

Алюминиевые поверхности

Соду не следует применять для мытья алюминиевой посуды, техники или решеток гриля. Ее абразивность может оставить царапины, а щелочная среда - вызвать тусклость или даже изменение цвета. Вместо этого используйте мягкие моющие средства с нейтральным pH и мягкую губку или ткань.

Яркая одежда яркая одежда

Пищевая сода имеет слабый отбеливающий эффект, что негативно влияет на цветные ткани. Частое использование может постепенно обесцветить вещи, сделать цвета тусклыми. Чтобы сохранить яркость, выбирайте средства для стирки цветных вещей и избегайте экспериментов с содой.