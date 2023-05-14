Делает женщин визуально старше? Стилист рассказала всю правду о черном цвете

Бытует мнение, что черный цвет визуально придает возраста и делает людей старше. Поэтому его часто избегают женщины после 40 лет. Но действительно ли это так?
Ответ на этот вопрос дала стилистка Alena Miasoed в Instagram.
"Это одна из противоречивых тем, которые я встречала среди стилистов. Черный цвет считается траурным только тогда, когда траур. В повседневной жизни этот цвет транслирует уверенность, статусность, ясность мнения, лидерство, сексуальность и даже агрессию", - объясняет эксперт.
Стилистка подчеркивает, что черный цвет не прибавляет возраста.
"Если белый цвет подсвечивает лицо, омолаживает, освещает морщинки, то черный ничего не делает - не затемняет и не подсвечивает", - говорит стилистка.
Alena Miasoed объясняет, что черный цвет нужно уметь грамотно носить.
"Все зависит от того, из какой ткани изготовлена черная одежда, какой дизайн, стиль, насколько она современна. В черном цвете вы не будете выглядеть старше", - говорит эксперт.
Она советует женщинам, которые носят черную одежду, делать макияж, чтобы выглядеть выразительнее. Особенно, если у них не фарфоровое лицо, или уже есть морщинки.
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