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Делайте это упражнение ежедневно дома, чтобы накачать крепкий пресс

Среда 19 февраля 2025 15:25
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Делайте это упражнение ежедневно дома, чтобы накачать крепкий пресс Чем полезна планка для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Планка может показаться простой, но на самом деле требует значительной силы и выносливости. В результате упражнение прекрасно помогает укрепить пресс.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Чем полезна планка

Планка - это эффективное упражнение, направленное на развитие мышц кора, живота, спины, бедер и ягодиц. Оно выполняется в статическом положении, удерживая тело горизонтально, что делает его отличным как для домашних тренировок.

Тренер Жаклин Умоф рассказала, что планка задействует группу мышц, поддерживает почти каждое движение тела, но и улучшает осанку, повышает стабильность, снимает боль в спине и предотвращает травмы.

"Единственное движение, которое я рекомендую делать ежедневно для более крепкого и напряженного пресса - это планка. Проще говоря, это движение укрепляет пресс, включая нижнюю часть тела, спину, боковые мышцы пресса, а также руки. Правильно освоив его, вы трансформируете свое тело", - объясняет Жаклин.

Во время выполнения упражнения широко расставьте пальцы на полу, а на выдохе напрягите глубокие мышцы пресса, подтягивая бедра вверх.

Сколько стоять в планке

Это упражнение для всего тела с акцентом на верхнюю часть тела. Вы можете начать, удерживая его примерно 30 секунд, а затем продолжая до минуты.

Распространенные ошибки - это провисание в пояснице, поэтому убедитесь, что вы задействовали плечи, пресс и ноги.

Делайте это упражнение ежедневно дома, чтобы накачать крепкий прессЖенщина стоит в планке (фото: Freepik)

Лучшее время для планки

Лучшее время для выполнения этого упражнения - утро. Таким образом вы сможете продолжать свой день с активным прессом.

Если вы придерживаетесь диеты, в которой не хватает белка, вам будет трудно укрепить мышцы. Тело нуждается в питательных веществах в белке, чтобы восстановить мышцы после тренировки.

Кроме того, если вы едите еду, полную обработанных продуктов, растительных масел (таких как рапсовое масло) и рафинированного сахара.

Чтобы правильно выполнить это упражнение, следуйте простым шагам:

  • кисти рук разместите прямо под плечевыми суставами
  • поставьте ноги вместе, опираясь на носки (если сложно, можно оставить ноги на ширине плеч)
  • втяните и напрягите мышцы живота, слегка подкрутите таз
  • смотрите в пол
  • все тело должно образовывать прямую линию от макушки до носков. Избегайте прогибов в пояснице и не поднимайте голову
  • дышите ровно. Начните с удержания планки в течение 5-10 секунд и повторите после короткого отдыха

Ранее мы сообщали о привычке №1, от которой нужно избавиться, чтобы нарастить мышечную массу.

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