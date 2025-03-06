Не совершайте этой ошибки! Чем нельзя мыть индукционную плиту, чтобы не покупать новую

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Что может повредить плиту

Первое правило ухода за индукционной плитой - никаких абразивных порошков! Даже мельчайшие частицы таких средств могут оставить царапины на гладкой поверхности.

Не менее опасны металлические губки и щетки: они не только повредят стеклокерамику, но и снизят эффективность нагрева. Химически агрессивные вещества, такие как хлорсодержащие отбеливатели и кислотные очистители, могут испортить защитное покрытие и сделать панель более уязвимой к загрязнениям.

Опасность представляют также чистящие пасты с крупными гранулами, которые оставляют микроцарапины. Кипяток тоже под запретом - резкий перепад температур может привести к растрескиванию поверхности.

Кроме того, не стоит использовать пароочистители: интенсивное воздействие пара может нарушить работу сенсорных кнопок и привести к поломке.

Безопасные инструменты для чистки плиты

Для ухода за индукционной плитой подходят только мягкие и деликатные материалы. Лучше всего использовать губки без абразивного слоя, салфетки из микрофибры или хлопчатобумажные тряпки, которые не оставляют разводов.

Если загрязнение сильное, можно взять пластиковый или резиновый скребок, специально предназначенный для стеклокерамических поверхностей. Бумажные полотенца также подойдут для удаления остатков жидкости, но тереть ими панель не стоит, поскольку они могут оставить царапины.

Выбирая губку, важно следить, чтобы она не имела жесткой стороны - иногда даже обычные поролоновые губки содержат небольшие абразивные вкрапления.

Еще один хороший вариант - специальные силиконовые салфетки, которые мягко очищают поверхность, не повреждая защитный слой. А вот щетки, даже с мягкой щетиной, лучше не использовать, ведь они могут оставлять микроцарапины, которые со временем становятся заметными.

Индукционная плита требует специального ухода (фото: Freepik.com)

Домашние средства для чистки плиты

Средство для мытья посуды - мягкая гелевая текстура не царапает поверхность, а состав эффективно растворяет жир. Достаточно нанести несколько капель на влажную губку и протереть плиту.

Пищевая сода - хорошо устраняет засохшие загрязнения. Нанесите немного соды на влажную тряпку и аккуратно потрите поверхность.

Уксус и вода - раствор уксуса не только расщепляет жир и нагар, но и дезинфицирует плиту. После высыхания не оставляет разводов.

Уксус и сода - отличное средство для глубокой очистки. Посыпьте загрязненные места содой, смочите уксусом и оставьте на 15 минут, затем удалите остатки влажной салфеткой.

Зубная паста - мягкие абразивные частицы хорошо полируют стеклокерамику, не повреждая ее. Главное - избегать паст с отбеливающим эффектом.

Как правильно мыть плиту, чтобы не повредить ее

Перед чисткой индукционную плиту нужно выключить и дать ей полностью остыть - горячая поверхность может вступить в реакцию с моющими средствами, что приведет к появлению разводов или повреждений.

Начинать уборку лучше с сухого удаления крошек и остатков пищи с помощью мягкой салфетки. Если на плите есть пригоревшие пятна, их можно немного размягчить теплой водой, а затем аккуратно удалить специальным скребком.

Наносить жидкие или кремовые средства лучше на салфетку, а не прямо на плиту, чтобы избежать лишней влаги в зоне сенсоров. После чистки обязательно протрите поверхность сухой тканью, чтобы не осталось разводов.

Для придания блеска можно использовать каплю растительного масла: оно создаст защитную пленку, которая предотвратит появление новых загрязнений. Главное - не переборщить с маслом, иначе оно будет притягивать пыль и жир.

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