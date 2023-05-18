Не делайте эти ошибки, иначе клубника вырастет мелкой и невкусной

Выращивать клубнику необходимо правильно, ведь только тогда она даст большой урожай. Большие и сочные ягоды - хлопотная работа, которая требует времени и усилий.
Какие ошибки следует избегать во время выращивания - читайте на Styler ниже.
Клубнику нельзя сажать плотно друг к другу, иначе каждому из них не хватит питательных веществ и места для размножения. В результате вы не получите больших и сладких ягод.
Ягодам требуется достаточное количество влаги. Однако лишняя вода часто вызывает гниль и болезни. Поэтому необходимо придерживаться оптимального полива насаждения.
Недостаточная или чрезмерная доза удобрения может отрицательно повлиять на рост ягоды или листьев. Поэтому следует придерживаться инструкций.
Земляничный долгоносик считается наиболее опасным для клубники. Он откладывает личинки в бутонах и забирает нужные растению питательные вещества.
В общем, его появления можно избежать, если не нарушать севооборот. Также следует своевременно обрабатывать клубнику средствами от вредителей.
Через некоторое время после посадки земля вокруг кустика оседает и ее нужно разрыхлить. Можно окучивать опилками или измельченной корой.
Необходимо своевременно убирать урожай, иначе ягоды опадут вниз на грядки, из них появятся ростки, которые будут засорять почву.
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