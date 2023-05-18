Не делайте эти ошибки, иначе клубника вырастет мелкой и невкусной

Неправильные посадки

Клубнику нельзя сажать плотно друг к другу, иначе каждому из них не хватит питательных веществ и места для размножения. В результате вы не получите больших и сладких ягод.

Недостаточный или лишний полив

Ягодам требуется достаточное количество влаги. Однако лишняя вода часто вызывает гниль и болезни. Поэтому необходимо придерживаться оптимального полива насаждения.

Подкормка

Недостаточная или чрезмерная доза удобрения может отрицательно повлиять на рост ягоды или листьев. Поэтому следует придерживаться инструкций.

Борьба с вредителями

Земляничный долгоносик считается наиболее опасным для клубники. Он откладывает личинки в бутонах и забирает нужные растению питательные вещества.

В общем, его появления можно избежать, если не нарушать севооборот. Также следует своевременно обрабатывать клубнику средствами от вредителей.

Окучивание

Через некоторое время после посадки земля вокруг кустика оседает и ее нужно разрыхлить. Можно окучивать опилками или измельченной корой.

Опавшие ягоды

Необходимо своевременно убирать урожай, иначе ягоды опадут вниз на грядки, из них появятся ростки, которые будут засорять почву.