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Делайте это каждый день: косметолог показала, как расслабить лицо и улучшить состояние кожи

Понедельник 02 декабря 2024 16:15
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Делайте это каждый день: косметолог показала, как расслабить лицо и улучшить состояние кожи Косметолог показала упражнение, которое расслабит лицо (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Позднякова

Расслабить кожу лица и улучшить внешний вид можно без дорогостоящих процедур. Благодаря простому упражнению можно также разгладить кожу и избавиться от морщин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Какие движения делать

По словам эксперта, легкие прикосновения к лицу могут изменить не только ваш внешний вид, но и внутреннее состояние.

"Лицо - это зеркало эмоций. Напряжение, стресс, усталость часто "оседают" на лице в виде морщин, изломов и даже боли", - говорится в сообщении.

Однако через расслабление лица можно повлиять и на свое психоэмоциональное состояние.

В частности, мягко прикасайтесь к коже и делайте легкие движения (например, поглаживание по лбу, щекам, зоне вокруг глаз), мозг получает сигнал расслабления. Это снижает уровень стресса, а лицо становится "мягким и свежим".

"Сделайте так несколько раз, как бы вы пером касаетесь и даете такой сигнал своему мозгу, что вы расслаблены", - отметила косметолог.

Так же сделайте с зоной глаз, мягко проходя от центра к периферии. Идеально делать такие движения вечером.

В результате после таких движений можно почувствовать следующие изменения:

  • исчезает ощущение "каменного лица"
  • морщины становятся менее заметными
  • улучшается цвет кожи
  • появляется чувство внутреннего покоя
  • улучшается качество сна и общее самочувствие

Это просто, легко, эффективно и можно делать каждый день.

Ранее мы сообщали об упражнении, которое улучшит тонус кожи и уберет морщинки на лбу.

Также читайте, как быстро избавиться от "гусиных лапок" возле глаз.

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