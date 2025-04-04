Не делайте так! Вот какая утренняя ошибка наносит сильный вред коже

Чистить зубы сразу после нанесения средств для лица - это распространенная, но опасная привычка. Как оказывается, сочетание косметических средств с зубной пастой может не только снизить эффективность продуктов для кожи, но и вызвать непредсказуемые реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского дерматолога Ри Адель.

Что нельзя делать

По словам эксперта, зубная паста может негативно влиять на кожу. Она советует чистить зубы перед тем, как наносить на лицо любое средство для ухода за кожей.

"Если вы чистите зубы после ухода за кожей, то вы буквально портите свое лицо. Все потому, что зубная паста на самом деле наполнена фторидами, которые прекрасно подходят для ваших зубов, но не для кожи. Поэтому, если вы боретесь с высыпаниями вокруг рта, то зубная паста только будет раздражать и может привести к периоральному дерматиту", - добавила эксперт.

Виновником могут быть крошечный кусочек зубной пасты, которые оставляют на лице после чистки. Периоральный дерматит является распространенным типом воспалительной кожной сыпи, состоящей из красной сыпи вокруг рта.

Он также может переместиться на веки, вокруг глаз и носа. Наибольшему риску подвергаются женщины в возрасте от 25 до 45 лет, которые используют определенные продукты.

Эксперты отметили ряд возможных причин периорального дерматита, включая местные стероидные кремы и ингаляционные спреи, отпускаемые по рецепту. Также увлажняющие средства и жирные кремы для лица, жевательные резинки и фторированные зубные пасты.

Поэтому дерматолог сначала советует чистить зубы, далее умывать лицо, а только потом наносить уходовые средства.

Как зубная паста может навредить коже

Пересушивание кожи

Многие зубные пасты содержат активные ингредиенты, как, например, фториды или перекись водорода, которые обладают антисептическими свойствами, но могут сильно сушить кожу. Если паста попадает на кожу, она может высушить ее, вызывая ощущение стянутости и даже шелушение.

Повреждение кожного барьера

Кожа лица намного тоньше, чем слизистая оболочка рта, поэтому использование зубной пасты на коже может нарушить естественный защитный барьер. Это может привести к большему проникновению бактерий и повышенной чувствительности кожи.

Забивание пор

Некоторые зубные пасты содержат абразивные частицы или сильные очищающие ингредиенты, которые могут забивать поры на лице, вызывая акне или другие высыпания. Это особенно касается паст, содержащих крупные абразивные частицы.

Воздействие на чувствительную кожу вокруг глаз

Кожа вокруг глаз очень чувствительна, и использование зубной пасты в этом районе может вызвать сильное раздражение, отек или даже опухание глаз, если паста попадет на слизистую оболочку глаза.