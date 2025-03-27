Появились прыщи на лице? Вот как быстро обнаружить причину и избавиться от них

Ключ к здоровой и чистой коже лица - своевременное выявление причины возникновения прыщей и избегание их. Это можно сделать с помощью простого, но эффективного метода.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что поможет определить причину высыпаний

Независимо от того, есть у вас один прыщ или много, их всегда нужно стараться избегать. Независимо от того, сколько раз вы умываете лицо или сколько средств от прыщей используете, они просто не так исчезнут.

Ключевым трюком для обнаружения причины прыщей является определение места их расположения на лице - это называется картографирование лица. Этот метод не всегда может быть на 100% точным, но часто он является хорошей отправной точкой.

Лоб

Прыщи на лбу могут появиться по нескольким причинам. Избыточная выработка жира является основной причиной, за которой следует стресс.

Дерматолог из Гарвардского университета Роджер Капур рассказал, что стоит остерегаться вещей, которые могут закупорить поры, таких как повязки, шляпы, шлемы и даже средства для волос.

Когда средства для волос закупоривают поры, прыщи имеют вид небольшой шишки или белые. Чтобы предотвратить это, не допускайте контакта продуктов для волос с этими участками.

Макияж - это еще одна причина. Существуют случаи возникновения акне, которые появляются из-за использования тяжелых масел, воска и комедогенной косметики на лице.

Прыщ на лбу может быть в среднем несколько недель. Эффективными вариантами лечения являются безрецептурные салициловая кислота и адапаленовый 0,1% крем.

Щеки

Прыщи на щеках могут быть вызваны различными причинами, такими как бактерии, диета и розацеа.

Бактерии происходят из разных источников: табачный дым, грязная наволочка, кисточка для макияжа, экран мобильного телефона и медицинские маски.

Тогда как розацеа вызывает высыпания на верхней части щек. Состояние часто сопровождается фоновым покраснением и гиперемией.

Розацеа - это тип воспалительного поражения, который можно лечить низкими дозами пероральных антибиотиков или других средств ухода за кожей.

Подбородок

Основным фактором появления прыщей на подбородке являются гормональные колебания. Поэтому женщины могут заметить больше прыщей, например, во время менструации.

В основном в это время люди обычно испытывают гормональные колебания, включая увеличение андрогенов. Андрогены стимулируют выработку кожного сала, что может привести к высыпаниям.

Нос

Прыщи на носу или ушах являются еще одним признаком чрезмерной выработки жира. Высыпания исчезают через несколько недель.

Вокруг рта

Если вы заметили прыщи вокруг рта, то подумайте, какие средства вы использовали.

Триггеры могут включать остатки зубной пасты, поскольку фторид может раздражать кожу, а также бальзамы для губ.

Высыпания, как правило, небольшие и зудящие. Это состояние может быть спровоцировано непереносимостью определенных косметических продуктов или лекарств и другими факторами.