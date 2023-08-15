Не делайте так! Почему нельзя оставлять зарядку к телефону в розетке

Электропотребление

Важно помнить, что оставшееся в розетке зарядное устройство продолжает работать даже после отсоединения от него телефона.

В частности, прибор хоть в небольших количествах, но потребляет электричество. Подключенная зарядка к сети не сильно увеличит ваши затраты на электроэнергию, но если сосчитать все электроприборы, которые мы оставляем включенными, если не пользуемся ими, то получается не так уж мало.

Безопасность

Производители зарядных устройств обычно прилагают к товару инструкцию, в которой указано, что нельзя оставлять включенным без необходимости.

В современных качественных приборах уже предусмотрена встроенная защита от возгорания. Такие зарядные устройства менее опасны.

Важно, если зарядное устройство нагревается, когда просто включено в сеть, то его точно нужно выключать из розетки.

Риски

Необходимо помнить, что существуют и определенные риски такой привычки. Если произойдет короткое замыкание или какая-то неисправность, может произойти пожар.

Также при скачке напряжения устройство может повредиться и выйти из строя. Такая вероятность, конечно, минимальна, но лучше полностью исключить ее.

К тому же, во время грозы любой прибор, включенный в сеть, может выйти из строя. Это касается и зарядного устройства, оно может загореться, если линия заземления плохая.

Перед тем как включать зарядку в сеть, сначала лучше подключить телефон, выключать нужно в обратной последовательности.

Снижение эффективности зарядки

В частности, если оставлять постоянно в розетке зарядку, она со временем начнет дольше заряжать устройства.

Также необходимо избавиться от этой привычки, если у дома есть маленькие дети и домашние животные.