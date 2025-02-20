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Левандовский может стать лучшим голеадором ЛЧ всех времен: что нужно, чтобы вытеснить Месси и Роналду

Четверг 20 февраля 2025 20:30
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Левандовский может стать лучшим голеадором ЛЧ всех времен: что нужно, чтобы вытеснить Месси и Роналду Роберт Левандовский уже забил более 100 голов в Лиге чемпионов (фото: facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Styler Editor 4

Польский нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский сейчас находится в топ-3 лучших голеадоров в истории Лиги чемпионов. Сейчас футболист остался единственным из тройки лучших, кто продолжает играть в турнире и имеет хорошие шансы стать первым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Лиги чемпионов.

Отметим, сейчас поляк в рамках Лиги чемпионов имеет 103 забитых голов. В таблице голеадоров его обгоняют только легендарные Криштиану Роналду (140 голов) и Лионель Месси (129 голов). Однако, ни португалец, ни аргентинец уже не выступают в Европе, а значит не могут улучшить свой результат по забитым голам в самом престижном клубном турнире континента.

Левандовский же находится на пике в "Барселоне" и с каждым матчем сине-гранатовых имеет возможность приблизиться к двум обладателям "Золотых мячей".

Таким образом, 36-летний нападающий "сине-гранатовых" должен забить еще 27 голов, чтобы перегнать в этом топе Лео Месси и 38 мячей, чтобы возглавить список бомбардиров ЛЧ.

Интересный факт: Левандовски забил 80 голов в Лиге чемпионов всего за 100 матчей, тогда как Месси для этого понадобилось 102 игры, а Роналду - 116.

Стоит добавить, что сейчас "Барселона" прекрасно выступает в Лиге чемпионов. Подопечные Флика на этапе Лиги заняли второе место, уступив лишь "Ливерпулю". Сам же Роберт в этом сезоне уже успел 9 раз поставить свой автограф в воротах соперников.

Кстати, украинец Андрей Шевченко занимает в выше указанном рейтинге 12 место. В его активе 48 голов.

Полный список лучших бомбардиров ЛЧ по состоянию на сегодня выглядит следующим образом:

  • Криштиану Роналду - 141 гол
  • Лионель Месси - 129 голов
  • Роберт Левандовски - 103 гола
  • Карим Бензема - 90 голов
  • Рауль Гонсалес - 71 гол
  • Рууд ван Нистельрой - 60 голов
  • Томас Мюллер - 56 голов
  • Килиан Мбаппе - 55 голов
  • Тьерри Анри - 50 голов
  • Эрлинг Холанд - 49 голов
  • Златан Ибрагимович - 48 голов
  • Андрей Шевченко - 48 голов
  • Мохамед Салах - 47 голов
  • Филиппо Индзаги - 46 голов

Ранее мы писали, что определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

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