Левандовский может стать лучшим голеадором ЛЧ всех времен: что нужно, чтобы вытеснить Месси и Роналду
Польский нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский сейчас находится в топ-3 лучших голеадоров в истории Лиги чемпионов. Сейчас футболист остался единственным из тройки лучших, кто продолжает играть в турнире и имеет хорошие шансы стать первым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Лиги чемпионов.
Отметим, сейчас поляк в рамках Лиги чемпионов имеет 103 забитых голов. В таблице голеадоров его обгоняют только легендарные Криштиану Роналду (140 голов) и Лионель Месси (129 голов). Однако, ни португалец, ни аргентинец уже не выступают в Европе, а значит не могут улучшить свой результат по забитым голам в самом престижном клубном турнире континента.
Левандовский же находится на пике в "Барселоне" и с каждым матчем сине-гранатовых имеет возможность приблизиться к двум обладателям "Золотых мячей".
Таким образом, 36-летний нападающий "сине-гранатовых" должен забить еще 27 голов, чтобы перегнать в этом топе Лео Месси и 38 мячей, чтобы возглавить список бомбардиров ЛЧ.
Интересный факт: Левандовски забил 80 голов в Лиге чемпионов всего за 100 матчей, тогда как Месси для этого понадобилось 102 игры, а Роналду - 116.
Стоит добавить, что сейчас "Барселона" прекрасно выступает в Лиге чемпионов. Подопечные Флика на этапе Лиги заняли второе место, уступив лишь "Ливерпулю". Сам же Роберт в этом сезоне уже успел 9 раз поставить свой автограф в воротах соперников.
Кстати, украинец Андрей Шевченко занимает в выше указанном рейтинге 12 место. В его активе 48 голов.
Полный список лучших бомбардиров ЛЧ по состоянию на сегодня выглядит следующим образом:
- Криштиану Роналду - 141 гол
- Лионель Месси - 129 голов
- Роберт Левандовски - 103 гола
- Карим Бензема - 90 голов
- Рауль Гонсалес - 71 гол
- Рууд ван Нистельрой - 60 голов
- Томас Мюллер - 56 голов
- Килиан Мбаппе - 55 голов
- Тьерри Анри - 50 голов
- Эрлинг Холанд - 49 голов
- Златан Ибрагимович - 48 голов
- Андрей Шевченко - 48 голов
- Мохамед Салах - 47 голов
- Филиппо Индзаги - 46 голов
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