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Ярмоленко повеселився на прес-конференції згадавши Роналду: "зв'яжіться зі мною" (відео)

Автор: Роман Мирончук

Андрій Ярмоленко після перемоги над командою Північної Македонії (2:1) повеселився на прес-конференції. Капітан збірної України звернувся до спонсорів Євро 2020 - компаніям Coca-Cola і Heineken.

Він згадав недавні дії футболіста збірної Португалії Кріштіану Роналду, який прибрав пляшки Coca-Cola зі столу, і зробив все навпаки.

"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", - сказав Ярмоленко, і розсміявшись підсунув до себе напої.

"Ярмоленко видав кращу післяматчеву прес-конференцію на Євро", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Містер позитив;
  • Ярмола топ;
  • Хахаха знатно угарнув з цих європейських клоунів;
  • Той момент, коли хочеш бабок більше;
  • 5 балів;
  • Ярмола і по грі, і по прес-конференції показує, що його рано списали;
  • Контракт на рекламу підписаний;
  • Що творить чортяка;
  • Зараз акції повернутися, та ще й зростуть.

Нагадаємо, після того, як Роналду прибрав зі столу пляшки з кока-колою під час прес-конференції після матчу з Угорщиною, схожий вчинок зробив французький футболіст Поль Погба. Він прибрав пляшку з пивом, яка стояла на столі.

Після цього в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що акції Coca-Cola впали, але банкір Сергій Фурса заявив, що це не так.

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ФутболЯрмоленко