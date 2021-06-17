Ярмоленко повеселився на прес-конференції згадавши Роналду: "зв'яжіться зі мною" (відео)

Андрій Ярмоленко після перемоги над командою Північної Македонії (2:1) повеселився на прес-конференції. Капітан збірної України звернувся до спонсорів Євро 2020 - компаніям Coca-Cola і Heineken.
Він згадав недавні дії футболіста збірної Португалії Кріштіану Роналду, який прибрав пляшки Coca-Cola зі столу, і зробив все навпаки.
"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", - сказав Ярмоленко, і розсміявшись підсунув до себе напої.
"Ярмоленко видав кращу післяматчеву прес-конференцію на Євро", - йдеться у підписі до відео.
Користувачі мережі прокоментували це.
Нагадаємо, після того, як Роналду прибрав зі столу пляшки з кока-колою під час прес-конференції після матчу з Угорщиною, схожий вчинок зробив французький футболіст Поль Погба. Він прибрав пляшку з пивом, яка стояла на столі.
Після цього в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що акції Coca-Cola впали, але банкір Сергій Фурса заявив, що це не так.