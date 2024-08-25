Резко выпадают волосы: дерматолог назвала состояние, при котором возникают залысины

Сильное выпадение волос может быть причиной тяжелого состояния, при котором возникают залысины. Речь идет об очаговой или гнездовой алопеции. В частности, при таком состоянии начинают резко выпадать волосы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога Екатерины Бабико.

Причина возникновения

Причина гнездовой алопеции - автоиммунная. Организм ошибочно атакует собственные клетки и выбирает он для этого волосяные фолликулы. Поэтому там выпадают волосы. До конца этот механизм не изучен. Эта болезнь не зависит от паразитов, нехватки витаминов или нарушения работы печени.

Сама алопеция опасности не несет, риска для жизни и здоровья нет. Она не болит, кожа там нормальная. Но залысины и отсутствие волос может вызвать психологический дискомфорт и даже депрессию.

Дети в школе могут травить, на собеседовании не взять на работу. Поэтому эта болезнь причиняет глубокие психологические страдания.

Способы лечения

Поиском подробной причины занимаются ученые. Врач может предложить сдать обследование по двум причинам:

сделать скрининг сопутствующих автоиммунных заболеваний. Потому что если есть одна аутоиммунная болезнь, то может быть и другая. Поэтому, если есть дополнительные симптомы, врач может назначить общий анализ крови, глюкозу, гормоны щитовидной железы.

врач может назначить анализы для контроля лечения, если требуются мощные внутренние лекарства

К сожалению, нет способа раз и навсегда вылечить очаговую алопецию, поэтому она может возвращаться.

Часто новые волосы вырастают несколько иной структуры и цвета. Также врач может колоть лекарство в кожу, где выпали волосы. Процедуру производят каждые 4-6 недель. Она болезненна, поэтому у детей редко применяется.

Какой прогноз

Иногда гнездовая алопеция бывает только один раз в жизни. Большинство людей замечают повторное появление болезни в течение 5 лет.

Врач отметила, что никто не знает, как болезнь будет протекать у человека. Часто незначительные появления очаговой алопеции зарастают самостоятельно

в течение года.

К тому же шампуни не вызывают и не лечат выпадение волос при гнездной алопеции.

Что не нужно делать

Не нужно пить витамины "для волос", они никакого отношения не имеют к лечению. Различные БАДы, стимуляторы роста, плаценты, настойки стручкового перца, уколы алоэ, мезотерапию - все это неэффективно, а то и может

повредить.

Очаговая алопеция требует часто консультации психиатра, детского психолога и психотерапевта, потому что несет большую нагрузку на ментальное здоровье.

Участок с облысением можно маскировать париком, головным убором, краской, татуажем бровей.

"Никогда не насмехайтесь с людей, у которых нет волос. Учите своих детей уважения к другим", - говорится в сообщении.