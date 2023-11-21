Резкие боли не давали ходить: во Львове ребенка без операции спасли от сложной болезни

Что известно о ребенке

Девочка из города Жовквы Львовской области. К врачам семья обратилась, когда у 7-летней Яринки появились резкие боли в ножке, что ребенку было тяжело ходить.

Тогда медики поставили диагноз "воспаление тазобедренного сустава" и назначили лечение. Однако это не помогло, а только обострило ситуацию.

После этого родители девочки обратились к специалистам больницы "Охматдит". Здесь выяснили, что у Яринки имеются воспалительные изменения в левой бедренной кости.

Как помогли ребенку

Врачи сначала решили обойтись без оперативного вмешательства.

Девочке под общим обеззараживанием сделали биопсию шейки бедренной кости (инвазивная процедура). Гистологическое заключение показало, что это деструктивные изменения костной ткани, то есть остеомиелит.

Поэтому назначили соответствующую специальную иммобилизацию и провели несколько курсов медикаментозного лечения.

К счастью, лечение помогло и сейчас после продолжительного кроватного режима, ребенок снова начал самостоятельно ходить.

"Врачи здесь замечательные. Спасибо за лечение дочери. Кирилл Лапшин всегда отвечает на все наши вопросы. Потому что у мам всегда много вопросов, а он терпеливо на все отвечает", - рассказала мама девочки Лилия.

Во Львове ребенка без операции спасли от остеомиелита (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Что известно об остеомиелите

Остеомиелит - это воспаление кости, вызванное инфекцией. Оно может развиваться после открытых травм, операционных осложнений, поражения мягких тканей и бактериальных заболеваний.

При ранней диагностике остеомиелит хорошо поддается лечению, но если момент упустить он может распространиться на другие органы, привести к развитию абсцесса, некроза и других осложнений.

Заболевание обычно начинается внезапно высоким подъемом температуры и появлением неопределенной локализации боли в одной из конечностей. При тяжелой интоксикации может быть потеря сознания, иногда судороги, сердечно-сосудистая недостаточность.