Різкі болі не давали ходити: у Львові дитину без операції врятували від складної хвороби

Що відомо про дитину

Дівчинка з міста Жовкви Львівської області. До лікарів сім'я звернулась, коли у 7-річної Яринки з’явились різкі болі у ніжці, що аж дитині було важко ходити.

Тоді медики поставили діагноз"запалення кульшового суглоба" та назначили лікування. Однак це не допомогло, а тільки загострило ситуацію.

Після цього батьки дівчинки звернулись до спеціалістів лікарні "Охматдит". Тут з’ясували, що у Яринки наявні запальні зміни у лівій стегновій кістці.

Як допомогли дитині

Лікарі спочатку вирішили обійтись без оперативного втручання.

Дівчинці під загальним знечуленням зробили біопсію шийки стегнової кістки (інвазивна процедура). Гістологічне заключення показало, що це деструктивні зміни кісткової тканини, тобто остеомієліт.

Тому Ярині призначили відповідну спеціальну імобілізацію та провели кілька курсів медикаментозного лікування.

На щастя, лікування допомогло і зараз після тривалого ліжкового режиму, дитина знову почала самостійно ходити.

"Лікарі тут чудові. Дуже дякуємо за лікування доньки. Кирило Лапшин завжди відповідає на всі наші запитання. Бо у мам завжди багато питань, а він терпеливо на усі відповідає", - розповіла мама дівчинки Лілія.

У Львові дитину без операції врятували від остеомієліту (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Що відомо про остеомієліт

Остеомієліт - це запалення кістки, спричинене інфекцією. Воно може розвиватися після відкритих травм, операційних ускладнень, ураження м'яких тканин та бактеріальних захворювань.

При ранній діагностиці остеомієліт добре піддається лікуванню, але якщо момент упустити він може поширитися на суміжні органи, призвести до розвитку абсцесу, некрозу та інших ускладнень.

Захворювання, як правило, починається раптово високим підйомом температури та появою невизначеної локалізації болю в одній з кінцівок. При тяжкій інтоксикації можуть бути втрата свідомості, іноді судоми, серцево-судинна недостатність.