Рождественский узвар: три простых рецепта напитка на Святвечер
Узвар - один из самых известных украинских напитков, который готовили к Рождеству и другим праздникам. Несмотря на чрезвычайно простые ингредиенты и технику приготовления, вкус напитка можно несколько разнообразить.
РБК-Украина (проект Styler) собрало простые рецепты узвара с добавлением необычных ингредиентов.
Классический узвар с сухофруктами
Классический узвар, который готовили наши предки, состоял всего из двух ингредиентов: воды и сухофруктов. Поэтому, чтобы приготовить рождественский напиток, нужны следующие продукты:
- вода - 3 л
- чернослив без косточки - 100 г
- сушеные груши - 100 г
- сушеные яблоки - 100 г
- изюм - 50 г
Поскольку фрукты придают напитку сладкий вкус, мед или сахар добавляются в небольшом количестве или же не используется вообще.
Как готовить узвар по классическому рецепту
Положите все сухофрукты в миску и залейте водой. Оставьте ингредиенты для узвара на 30 минут, а затем тщательно промойте их под проточной водой.
Переложите ингредиенты в кастрюлю, залейте водой и поставьте посуду на слабый огонь. После того, как узвар закипит, выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой.
Подождите 30-40 минут, чтобы напиток настоялся. Если узвар недостаточно сладкий - сразу добавьте сахар. В случае использования меда, этот ингредиент нужно добавлять в узвар комнатной температуры.
Узвар с маком и пряностями
Для того, чтобы придать узвару приятный аромат, можно использовать пряности. Кроме этого, аромата и густоты напитку добавляет мак. Чтобы приготовить узвар с маком по рецепту Клопотенко, понадобятся эти ингредиенты:
- вода - 3 л
- сухофрукты - 350 г
- мед - 7-8 ст. л.
- гвоздика - 3 бутона
- мак - 1 ст. л.
Как готовить узвар с маком
Чтобы приготовить узвар по этому рецепту, можно использовать любые сушеные фрукты - груши, яблоки, вишни, сливы и абрикосы. Также можно добавить сушеные ягоды.
Сухофрукты и сушеные ягоды нужно переложить в дуршлаг и промыть проточной водой. Переложите ингредиенты в кастрюлю и залейте водой.
Варите узвар в течение 30 минут, на слабом огне. Обязательно накройте кастрюлю крышкой, чтобы получить более насыщенный вкус напитка.
После этого выключите огонь, всыпьте в узвар мак и добавьте гвоздику. Оставьте узвар охлаждаться, а затем, когда напиток будет теплым, добавьте мед по своему вкусу.
Узвар с имбирем
Нового, свежего вкуса прохладному узвару может придать всего лишь несколько новых ингредиентов - например, имбирь и цедра цитрусовых. Чтобы приготовить узвар по современному рецепту, необходимы эти составляющие:
- вода - 2,5-3 л
- смесь для узвара - 350 г
- имбирь - 3 см корня
- апельсиновая цедра - щепотка
- сахар - 100 г
Как готовить узвар с имбирем
Переложите смесь для узвара в сито или дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой. После этого переложите сухофрукты в кастрюлю.
Корень имбиря нужно почистить от кожуры и нарезать тонкими полосками. Сушеный имбирь использовать не советуют. Добавьте имбирь к сухофруктам вместе с цедрой. Впрочем, ее, как и имбиря, нужно совсем немного, чтобы не перебить вкус узвара.
Залейте сухофрукты с имбирем и цедрой водой; поставьте посуду на слабый огонь. После закипания узвар нужно проварить еще в течение 20 минут.
Тогда попробуйте напиток на вкус и в случае необходимости добавьте сахар по вкусу. Выключите огонь, накройте посуду крышкой и подождите, пока узвар остынет.
Процедите напиток через марлю. Это необходимо для того, чтобы убрать мелкие частички цедры и имбиря и сделать напиток прозрачным.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарный ресурс Shuba, кулинарный сайт Евгена Клопотенка.