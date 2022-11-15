Рождество без огоньков: в Украине могут запретить украшать города к новогодним праздникам

В Украине могут запретить устанавливать елки в общественных местах и украшать города к новогодним праздникам. Соответствующую петицию зарегистрировали 15 ноября на официальном сайте Президента.

О деталях петиции читайте в нашем материале ниже.

В чем суть петиции

"На фоне агрессивной и кровавой войны РФ против нашего государства считаю нецелесообразными и неприемлемыми какие-либо празднования. Каждый день у нас траурный, на фронте гибнут сотни наших военнослужащих. Прошу относиться к этому с уважением, уважением и пониманием и запретить проведение любых праздничных" мер (в том числе новогодних) до конца войны", - говорится в тексте петиции.

Ее создал Решетняк Виталий Вадимович. Также он требует ввести круглосуточный комендантский час с 17:00 31 декабря до 05:00 2 января по всей территории Украины, чтобы предотвратить возможные диверсии в местах скопления людей во время подготовки к праздникам.

Выделенные средства на подготовку инфраструктуры к празднованию Нового года и Рождества предлагают направить на помощь ВСУ или внутренне перемещенным лицам.

Подобные инициативы распространяются по всей Украине.

(Скриншот)

На сайте Киевского городского совета петиция о запрете установки новогодней елки уже набрала необходимое количество голосов.

В Сумах и Черновцах уже заявили, что не будет городской елки в этом году. В остальных городах еще обсуждают данный вопрос.