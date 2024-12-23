На Рождество мимо Земли пронесется астероид размером с 10-этажный дом: представляет ли он угрозу

В предрождественскую ночь над Землей будут носиться не только северные олени, но и огромный астероид. Размер этого космического камня ученые сравнивают с 10-этажным домом. Но стоит ли переживать из-за этого астероида и какие прогнозы дают ученые?

Когда мимо Земли пролетит "рождественский" астероид и представляет ли он угрозу для Земли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

По данным NASA, огромный "рождественский" астероид, пролетит мимо Земли 24 декабря. Название этого космического камня 2024 XN1, и лететь он будет со скоростью 23 726 километров в час. Информационная панель NASA Asteroid Watch он должен пролететь на расстоянии 7,21 миллиона километров от нашей планеты.

NASA и систему планетарной защиты Европейского космического агентства заметили приближение "рождественского" астероида только 12 декабря и после расчета исследователи назвали его "близким", как такой, что пройдет в пределах 7,5 миллионов километров от Земли.

"Это будет очень далеко, примерно в 18 раз дальше от Земли, чем Луна. Поэтому астероид не приблизится настолько, чтобы ударить Землю", - успокоила ученая Королевской Гринвичской обсерватории Джесс Ли.

По оценкам, размер космического камня - от 29 до 70 метров в диаметре, то есть - как десятиэтажный дом. Исследователи указывают, что если бы он врезался в нашу планету, то ударился бы силой, эквивалентной 12 миллионам тонн тротила. Такой удар уничтожил бы площадь в 2000 квадратных километров.

Но Европейское космическое агентство не включило этот астероид в "список рисков" объектов с ненулевой вероятностью столкновения с Землей. Учитывая расстояние, увидеть этот астероид не смогут астрономы-любители.

Астероид 2024 XN1 в следующий раз посетит нас в январе 2032 года. И ученые прогнозируют, что он может приблизиться значительно больше - на расстояние в 4,7 миллиона километров. В декабре 2106 года этот астероид сделает новую попытку приблизиться к Земле и сейчас прогнозируется, что он приблизится на расстояние всего в 3,4 миллиона километров.

Кроме того, еще один большой 400-метровый астероид пролетит мимо Земли со скоростью 79 920 км/ч 5 января 2025 года. Астрономы говорят, что и из-за этого камня волноваться не стоит. Его прохождение возле нашей планеты будет безопасным - 3,68 миллиона километров от Земли.

Самые большие астероиды, угрожающие Земле (скриншот)