NASA показало новогоднюю космическую елку: просто дух захватывает от красоты!

Астрономы NASA во время наблюдений увидели интересную форму космических облаков, в которых видно настоящую "новогоднюю елку". Она находится на расстоянии 2500 световых лет от Земли, но очень яркая и красивая.

Ученые из NASA увидели звездное скопление NGG 2264, которое назвали "скопление рождественская елка". Такое название ему дали из-за того, что праздники уже на пороге в и большинстве стран уже стоят рождественские елки - в домах и торговых центрах.

Скопление состоит из молодых звезд, которые расположены таким образом, что создают впечатление настоящего праздничного дерева с огнями, которое находится в космосе.

Американский астрофотограф Майкл Клоу недавно сделал фотографию этого скопления. Его данные в видимом свете ученые из NASA объединили с данными, которые получили с рентгеновского космического телескопа Чандра.

Таким образом удалось получить снимок звездного скопления NGG 2264, которое похоже на настоящую рождественскую елку в космосе. На снимке видны не только очень яркие звезды, но и облака межзвездного газа, расположенные между ними.

Ученые добавили, что это звездное скопление расположено в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии 2500 световых лет от нас. Возраст звезд составляет от одного до пяти миллионов лет. По космическим параметрам - это молодые звезды. Для сравнения - нашему Солнцу почти 5 млрд лет.

Межзвездный газ был окрашен в зеленый цвет, а сами звезды - в разных цветовых оттенках. Некоторые звезды в этом скоплении имеют массы, которая в 10 раз меньше массы Солнца, но есть и такие, которые имеют массу в 7 раз больше.