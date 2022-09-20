Рождество Богородицы 2022: что запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо. Помыслы в этот день должны быть только светлыми и чистыми, потому что плохие и плохие вернутся к вам.

Запрещается отказывать в просьбе о помощи, иначе может постигнуть беда и помощь пригодится вам самим.

В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем, переедать и устраивать пышные празднества.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом - работу по дому, в саду и на огороде следует отложить на потом.

Не стоит ходить в неудобной обуви - если вы натрете в этот день ноги, то это плохая примета. Но и босиком ходить запрещено.

Нельзя резать хлеб, вышивать, шить и брать в руки ножницы.

Фото: После Рождества Богородицы ссылали сватов к девушкам (freepik)

Что нужно сделать на Рождество Богородицы

В храмах в этот день проходят торжественные богослужения. В молитвах верующие обращаются к Богородице и просят у нее защиты и благословения.

Вторая Пречистая считается женским праздником. Раньше женщины, у которых не было детей, накрывали пышный стол и приглашали бедных, чтобы "молилась Богородица за их будущих детей".

На столе должны были стоять блюда из рыбы, запеченное мясо, борщ с птицей или свининой, вареники с сыром, голубцы и пироги.

Начиная с Пречистой, можно было засылать сватов. В народе говорили: "Пришла Пречистая - принесла старост нечистая".

Женщины рано вставали, и шли умываться родниковой водой. Если сделать это до восхода солнца, красота сохранится до старости.