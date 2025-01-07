Рождество 7 января: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Поздравления с Рождеством в прозе

С Рождеством! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло, радость и согласие.

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Христос родился! Желаю светлых мыслей, искренних улыбок и незабываемых моментов.

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С Рождеством Христовым! Пусть магия этого праздника наполнит ваше сердце верой и надеждой.

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Поздравляю с Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия на весь год.

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Со светлым Рождеством! Пусть в вашей жизни всегда будет место для чуда.

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С Рождеством Христовым! Пусть ангел-хранитель оберегает вас и вашу семью.

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Христос родился! Восславим Его! Желаю вам добра и любви. Пусть этот праздник принесет вам много положительных эмоций.

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Поздравляю с Рождеством! Желаю крепкого здоровья, достатка и процветания.

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Со светлым праздником! Пусть Рождество принесет вам новые надежды и возможности.

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С Рождеством! Желаю вам счастливых праздничных дней в кругу близких людей.

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Пусть Рождество подарит вам веру в добро и светлое будущее. С праздником!

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Поздравляю с Рождеством! Желаю вам вдохновения, творчества и новых свершений. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

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С Рождеством! Пусть этот праздник станет началом нового счастливого этапа в вашей жизни.

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Поздравляю с Рождеством! Желаю вам незабываемых впечатлений от жизни и радостных воспоминаний. Пусть Господь благословит вас и вашу семью.

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С Рождеством Христовым! Пусть этот праздник принесет вам мир и спокойствие. Желаю вам тепла, света и добра в вашем доме.

Поздравления с Рождеством в стихах

Хай Різдво у вашу хату

Принесе добра багато!

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З Різдвом Христовим, з днем чудовим!

Хай радість буде в вашім домі!

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З Різдвом вітаю,

Від душі бажаю:

Здоров'я, миру

Й злагоди в родину!

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У цей святковий, світлий час,

Хай радість буде повсякчас!

Христос народився! Славімо його!

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З Різдвом вітаю щиро,

Добра, любові, злагоди і миру!

***

У цей Різдвяний, добрий час,

Вітаю від душі я вас!

Хай ангел вас охороняє,

І від біди оберігає.

***

З Різдвом вітаю, зичу вам добра,

Щоб доля щедрою була.

Зі святом!

***

Хай радість Різдва осяє ваш дім,

Добром і теплом наповниться він.

Хай ангели співи до вас принесуть,

І мрії чудові у дійсність ввійдуть.

***

З Різдвом!

Любові, грошей, щастя,

Й хай у житті усе вам вдасться!

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З Різдвом Христовим! Миру й тепла,

Щоб в хаті панувала доброта.

Поздравления с Рождеством в открытках

Открытки с Рождеством (изображение: forkids.org.ua)

Открытки с Рождеством (изображение: DayToday)

Напомним, что до 2023 года большинство православных и греко-католиков в Украине праздновали Рождество 7 января. Однако впоследствии ПЦУ и УГКЦ официально перешли на новоюлианский календарь для неподвижных праздников, что означает празднование Рождества 25 декабря. Но отдельным общинам разрешено оставаться на старом стиле, поэтому некоторые верующие продолжают праздновать Рождество 7 января.

Отметим, что Рождество 7 января отмечают православные, которые придерживаются юлианского календаря. К ним относятся:

Русская православная церковь (РПЦ)

Сербская православная церковь

Грузинская апостольская автокефальная православная церковь

Иерусалимская православная церковь

Украинская православная церковь (в единстве с Московским патриархатом)

Афонские монастыри

Также 7 января Рождество празднуют некоторые другие православные церкви и верующие в отдельных странах, где сильны традиции юлианского календаря.