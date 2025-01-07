Рождество 7 января: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

7 января православные украинцы отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. В этот день принято собираться с самыми близкими, делиться радостью и поздравлять друг друга.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку красивых поздравлений в стихах и прозе, а также праздничных открыток, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам в Viber, Telegram, Facebook и СМС.
С Рождеством! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло, радость и согласие.
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Христос родился! Желаю светлых мыслей, искренних улыбок и незабываемых моментов.
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С Рождеством Христовым! Пусть магия этого праздника наполнит ваше сердце верой и надеждой.
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Поздравляю с Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия на весь год.
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Со светлым Рождеством! Пусть в вашей жизни всегда будет место для чуда.
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С Рождеством Христовым! Пусть ангел-хранитель оберегает вас и вашу семью.
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Христос родился! Восславим Его! Желаю вам добра и любви. Пусть этот праздник принесет вам много положительных эмоций.
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Поздравляю с Рождеством! Желаю крепкого здоровья, достатка и процветания.
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Со светлым праздником! Пусть Рождество принесет вам новые надежды и возможности.
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С Рождеством! Желаю вам счастливых праздничных дней в кругу близких людей.
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Пусть Рождество подарит вам веру в добро и светлое будущее. С праздником!
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Поздравляю с Рождеством! Желаю вам вдохновения, творчества и новых свершений. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно.
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С Рождеством! Пусть этот праздник станет началом нового счастливого этапа в вашей жизни.
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Поздравляю с Рождеством! Желаю вам незабываемых впечатлений от жизни и радостных воспоминаний. Пусть Господь благословит вас и вашу семью.
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С Рождеством Христовым! Пусть этот праздник принесет вам мир и спокойствие. Желаю вам тепла, света и добра в вашем доме.
Хай Різдво у вашу хату
Принесе добра багато!
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З Різдвом Христовим, з днем чудовим!
Хай радість буде в вашім домі!
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З Різдвом вітаю,
Від душі бажаю:
Здоров'я, миру
Й злагоди в родину!
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У цей святковий, світлий час,
Хай радість буде повсякчас!
Христос народився! Славімо його!
***
З Різдвом вітаю щиро,
Добра, любові, злагоди і миру!
***
У цей Різдвяний, добрий час,
Вітаю від душі я вас!
Хай ангел вас охороняє,
І від біди оберігає.
***
З Різдвом вітаю, зичу вам добра,
Щоб доля щедрою була.
Зі святом!
***
Хай радість Різдва осяє ваш дім,
Добром і теплом наповниться він.
Хай ангели співи до вас принесуть,
І мрії чудові у дійсність ввійдуть.
***
З Різдвом!
Любові, грошей, щастя,
Й хай у житті усе вам вдасться!
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З Різдвом Христовим! Миру й тепла,
Щоб в хаті панувала доброта.
Открытки с Рождеством (изображение: forkids.org.ua)
Открытки с Рождеством (изображение: DayToday)
Напомним, что до 2023 года большинство православных и греко-католиков в Украине праздновали Рождество 7 января. Однако впоследствии ПЦУ и УГКЦ официально перешли на новоюлианский календарь для неподвижных праздников, что означает празднование Рождества 25 декабря. Но отдельным общинам разрешено оставаться на старом стиле, поэтому некоторые верующие продолжают праздновать Рождество 7 января.
Отметим, что Рождество 7 января отмечают православные, которые придерживаются юлианского календаря. К ним относятся:
Также 7 января Рождество празднуют некоторые другие православные церкви и верующие в отдельных странах, где сильны традиции юлианского календаря.
Ранее мы рассказывали о том, можно ли праздновать Рождество дважды.
А также писали о самых главных запретах и традициях Рождества.
При написании материала были использованы источники: forkids.org.ua, DayToday.