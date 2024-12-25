Рождество 25 декабря: самые важные запреты, традиции и приметы праздника

25 декабря Украина отмечает Рождество Христово - один из крупнейших церковных праздников в христианстве. В этот день чествовали Деву Марию и праздновали рождение сына Божьего - Иисуса Христа.

О том, что можно и нельзя делать на Рождество, а кого сегодня надо поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции Рождества

Поскольку Рождество было чрезвычайно важным праздником, в этот день старались надевать новые наряды. Иногда одежду специально шили накануне праздников.

Со Святвечера в церквях происходит богослужение, в частности Всенощное бдение. С утра начинается литургия - поэтому в начале дня предки шли в церковь.

После службы семья садилась за праздничный стол, предварительно еще раз помолившись. С началом Рождества заканчивался Филипповский пост, поэтому стол был богат на разнообразные мясные блюда.

На Рождество посещали родственников и близких, поздравляя их с рождением Христа. Распространенное приветствие на Рождество - "Христос народився!", на которое отвечали "Славімо його!". Кроме этого, распространенным явлением на Рождественские праздники был кукольный, а затем и живой вертеп - это действо могло длиться около недели.

Но самой известной традицией Рождества Христова были колядки. В зависимости от региона, колядники могли начать петь сразу после трапезы Святвечера, или же в первый день Рождества.

Колядники на Рождество (фото: wikipedia.org, пользователь Павло Подобєд)

В тех местностях, где расстояние между селами было небольшим, колядники пели у окон. В дома заходили только там, где поселения были отдаленными друг от друга.

Колядники носили с собой звезду на палке, которая символизировала Вифлеемскую звезду. Сначала колядники просили разрешения заколядовать, а потом выбирали колядку, уместную по тематике к владельцам дома - могли воспевать библейские сюжеты, желать счастливой судьбы девушке или разыгрывать сценки.

Чтобы колядки были более точными, имена в тексте заменяли на имена хозяев дома. Иногда колядование длилось чуть ли не неделю.

Главные приметы на Рождество

Если на Рождество идет снег - будет хороший урожай озимых

Сегодня снега нет - на Пасху будут морозы

25 декабря метель - будет много меда и хороший урожай пшеницы

Погода сегодня солнечная - в следующем году будет обильные ягодный и грибной сезоны

На Рождество много сосулек под крышами - будет хороший урожай ячменя

Какой день Рождества, такой и на Петра

Что сегодня категорически нельзя делать

Рождество заключалось в проведении праздника с семьей, а также согласии и спокойствии - согласно верованиям предков, таким будет следующий год. Поэтому на Рождество нельзя:

делать домашние дела

вышивать, шить, вязать или заниматься другим рукоделием

садиться за праздничный стол в старой, в грязной или темной одежде

выносить мусор

ругаться, сквернословить или злиться

Поскольку считалось, что в Святвечер в гости к живым приходят духи умерших, кутью и другие блюда, оставленные для неживых на ночь на столе, категорически нельзя есть.

Также важно отблагодарить колядников, например вкусностями - тогда их пожелания сбудутся и год будет удачным.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 25 декабря именины у людей с такими именами: Агриппина, Августина, Василий, Николай, Анфиса, Григорий, Дмитрий, Мария, Константин, Александр, Леонид, Михаил, Ефим.

Также по старому стилю сегодня день ангела отмечает Александр.